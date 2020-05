NFL: Aaron Rodgers admite que le sorprendió la elección de Packers en el draft

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

La figura del football americano (NFL) Aaron Rodgers reconoció este viernes que le sorprendió la decisión de los Green Bay Packers de seleccionar en el draft a otro mariscal de campo, Jordan Love, y dijo que puede afectar su objetivo de retirarse en el equipo.

Es la primera vez que el ídolo de los Packers se refiere en público a la elección en primera ronda de Love, que fue una de las grandes sorpresas del draft del 23 de abril y se interpretó en clave de una futura transición en su puesto.

"La reacción general al principio fue de sorpresa, como mucha gente", dijo Rodgers en una conferencia telefónica con periodistas.

"No voy a decir que me entusiasmó la elección, necesariamente", admitió Rodgers. "Pero entiendo que la organización no piensa solo en el presente, sino en el futuro, y yo respeto eso".

Rodgers, de 36 años, ha militado en los 15 años de su carrera en los Packers, a quienes lideró al título en la temporada 2010, siendo elegido el Jugador Más Valioso (MVP) del Super Bowl.

"Obviamente pensaron que (Love) era un talento tan grande que necesitaban subir puestos para tenerlo", dijo Rodgers sobre la decisión de los ejecutivos de Green Bay de negociar una subida de cuatro puestos para elegir a Love en el lugar 26.

Rodgers dijo que estaba deseando comenzar a trabajar con Love, al igual que hizo con otros mariscales campo reservas que ha tenido durante su carrera.

"No pidió ser reclutado por los Packers", dijo Rodgers. "Él solo llega, emocionado por su oportunidad".

Sin embargo, Rodgers reconoció que la elección de un jugador más joven en su puesto podría disminuir sus posibilidades de permanecer en el equipo hasta los 40 años.

"Mi sincero deseo de comenzar y terminar con la misma organización puede no ser una realidad", reconoció.

© 2020 AFP