Trump asegura que estrellas del golf "son grandes personas" pese a críticas de McIlroy

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que las estrellas del golf "son grandes personas" a pesar de las críticas del norirlandés Rory McIlroy, número uno del ranking mundial, quien cuestionó su liderazgo para manejar la pandemia del nuevo coronavirus.

"Muchos de ellos son muy políticos. A algunos les gusta mi política y a otros no. Los que no lo hacen, no los veo tanto", dijo Trump a NBC durante la transmisión de un torneo de golf en Florida que incluye a McIlroy y otros tres jugadores jugando con fines benéficos.

"Conozco a muchos de los jugadores del circuito. No puedo pensar en nadie que no me guste y no puedo decir eso en la vida. Cuando conoces a los jugadores del circuito, todos son grandes personas", agregó el mandatario estadounidense.

McIlroy, criticado por jugar al golf con Trump en su International Golf Club en Florida en 2017, cuestionó la gestión del presidente norteamericano ante la crisis de la pandemia de coronavirus en ese país.

"Estamos en medio de algo que es bastante serio en este momento. Está tratando de politizarlo y convertirlo en un mitin de campaña, diciendo que Estados Unidos administra la mayoría de las pruebas en el mundo como si fuera un concurso", dijo McIlroy en el McKellar Golf Podcast.

"No es la forma en que un líder debe actuar. Debes demostrar un poco de diplomacia, y no creo que la haya demostrado, especialmente en estos tiempos", aseguró.

McIlroy, de 31 años, estaba retomando el ritmo del juego el domingo con sus compañeros Dustin Johnson, Rickie Fowler y Matthew Wolff después de un descanso de dos meses debido a la pandemia de la Covid-19.

El evento benéfico es un precursor del regreso programado de la PGA en junio con un torneo en Texas, que se llevará a cabo sin espectadores.

Este será seguido por otros tres torneos a puerta cerrada en los que los jugadores se verán obligados a someterse a pruebas de temperatura en medio de estrictos controles sanitarios.

© 2020 AFP