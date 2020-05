"Estamos ante problemas de verdad", dice un miembro del COI sobre los Juegos de Tokio

Anuncios Lee mas

Sídney (AFP)

El australiano John Coates, influyente miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), reconoció que existen "problemas de verdad" de cara a la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, tras haber sido aplazados un año por la pandemia del nuevo coronavirus.

"Estamos ante problemas de verdad porque hay deportistas que vienen de 206 países", recordó el patrón del Comité Olímpico Australiano en una conferencia organizada por el grupo de prensa News Corp.

"Serán 11.000 deportistas, 5.000 directivos y entrenadores, 20.000 personas de la prensa y 4.000 personas que trabajan en la organización de los Juegos en este momento, a los que habrá que añadir 60.000 voluntarios", subrayó.

"Los Juegos solo pueden disputarse en 2021, no podemos aplazarlos de nuevo y hay que partir del principio de que no habrá una vacuna (contra el coronavirus), o si la hay en un año, no habrá suficiente tiempo para compartirlo en todo el mundo", estimó el exvicepresidente del COI.

"¿Habrá que poner la Villa Olímpica en aislamiento? ¿Todo deportista que participe tendrá que guardar un periodo de cuarentena? ¿Se limitirá el número de espectadores en cada instalación de competición", se preguntó.

Coates, que preside el Comité de Organización del COI para los Juegos Olímpicos de 2020, realizó estas declaraciones después de que el miércoles el presidente del COI, Thomas Bach, advirtió de que los Juegos de Tokio serán cancelados si no se disputan en 2021.

"No se puede emplear eternamente a 3.000 o 5.000 personas en el Comité de Organización", explicó Bach a la BBC, destacando los grandes retos que supone la reorganización en cascada de grandes competiciones que ha provocado el aplazamiento olímpico.

"No se puede modificar el calendario deportivo mundial de todas las principales federaciones. No se puede dejar a los deportistas en la incertidumbre", recordó.

El 24 de marzo, el COI anunció el histórico aplazamiento de los Juegos de Tokio, inicialmente previsto del 24 de julio al 9 de agosto de 2020. Las nuevas fechas del evento son del 23 de julio al 8 de agosto de 2021.

