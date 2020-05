"Intenté cambiar oficialmente a nuestra gente de seguridad en Río": Jair Bolsonaro

"No pude hacerlo (...) No esperaré a que mi familia o mis amigos se jodan", así termina la declaración que tiene en aprietos al presidente de Brasil y que se alza como la prueba principal en una investigación que adelanta la Fiscalía General en su contra.

Bolsonaro sigue ocupando los principales titulares de prensa y no precisamente por su batalla contra el Covid-19 en Brasil, el segundo país más afectado por la pandemia en el mundo.

Esta vez, lo logró por una de varias declaraciones que lanzó durante una reunión ministerial del 22 de abril, y cuya grabación fue liberada este 22 de mayo por orden del magistrado Celso de Mello, decano de la Corte Suprema de Brasil, en la que el mandatario habla de cambios al interior de un órgano de seguridad que no menciona.

"Intenté cambiar oficialmente a nuestra gente de seguridad en Río de Janeiro y no pude hacerlo. Eso terminó. No esperaré a que mi familia o mis amigos se jodan. Fin de la historia. ¿Por qué no? Puedo cambiar a alguien de seguridad al final de la línea, pertenece a nuestra estructura.Y si no puedes cambiarlo, cambia a su jefe; ¿no puedes a su jefe? Cambia al ministro. Y eso es todo. No estamos aquí para bromear", dijo Bolsonaro notablemente molesto en aquella reunión, según registró el diario brasileño UOL.

Esta declaración, según el propio exministro Sérgio Moro, fue la que lo llevó a renunciar el 25 de abril y a denunciar al mandatario ultraderechista por, presuntamente, haber tratado de relevar a los altos miembros de la Policía Federal, lo cual fue calificado por Moro de "injerencia" y "presión política inaceptable".

Bolsonaro se defiende y alega que el video no prueba nada

Estos cuestionamientos llevaron a la Fiscalía a iniciar una investigación, supervisada por el decano del Supremo, quien hace 10 días determinó que la Presidencia debía entregar a la Justicia el video que hoy tiene a Bolsonaro defendiéndose.

El mandatario señaló que el citado video no prueba la supuesta interferencia de la que lo acusan y, luego de que la grabación de la reunión ministerial fue liberada, publicó un tweet que decía "Brasil por encima de todo".

Choque de poderes en Brasil a causa de la investigación a Bolsonaro

En el marco de esa investigación, Celso de Mello también pidió a la Fiscalía que evalúe la posible necesidad de que sean incautados los teléfonos móviles del gobernante y de uno de sus hijos, Carlos, quien es concejal en Río de Janeiro, de acuerdo con lo señalado por varios medios locales.

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. A través de una nota difundida por el general de la reserva del Ejército, Augusto Heleno, el ministro de Seguridad Institucional del Ejecutivo aseguró que "el pedido de aprehensión del teléfono celular del presidente es inconcebible" y, si así ocurriera, sería "una afrenta a la autoridad máxima" y "una interferencia inadmisible" que hasta "podría tener consecuencias imprevisibles para la estabilidad nacional".

Flavio Bolsonaro a la izquierda junto a su papá el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. AFP/File

Antes de convertirse en presidente, Bolsonaro representó al estado de Río como diputado federal por casi 30 años. Su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, también comenzó allí y está bajo investigación por presunta corrupción.

Las otras controvertidas declaraciones del presidente y sus ministros durante la reunión ministerial

El video, que fue liberado como parte de la investigación, y del que se omitió mención de dos países con que Brasil sostiene relaciones diplomáticas, reveló otras declaraciones de Bolsonaro que recogió UOL:

- Sobre permitir el porte de armas: "Mira lo fácil que es imponer una dictadura en Brasil. Por eso quiero que la gente se arme, es la garantía de que no aparecerá un hijo de puta (...) e impondrá una dictadura aquí".

-Sobre corrupción: "Si me equivoco y encuentran dinero en Suiza puedo ser acusado sin ningún problema".

-Sobre políticas sociales: "Pondría "vagabundos" en la cárcel (Abraham Weintraub, ministro de educación)".

-Sobre el coronavirus: "Nuestro Ministerio ya ha tomado la iniciativa y estamos pidiendo el arresto de algunos gobernadores" -por ordenar el confinamiento- (Damares Alves, ministra de Mujeres, Familia y Derechos Humanos).

