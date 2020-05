Miles de hongkoneses protestan por la polémica ley de seguridad de Beijing

Al menos 120 personas fueron detenidas en medio de las movilizaciones y, de acuerdo con la Policía, los manifestantes no respetaron el distanciamiento social y lanzaron botellas de agua, sombrillas y otros elementos contra los agentes desplegados.

Las calles de Hong Kong vivieron el retorno de miles de manifestantes este 24 de mayo, cuando los ciudadanos salieron a protestar contra el proyecto de ley sobre seguridad nacional que adelanta el gobierno de Beijing.

Los hongkoneses se congregaron en la zona comercial de Causeway Bay, desafiando las restricciones impuestas en ese territorio para contener la pandemia de Covid-19, y pronunciaron arengas como "la independencia de Hong Kong es el único camino".

La nueva legislación, anunciada durante la Asamblea Popular Nacional y que se votaría el 28 de mayo, busca castigar todas las "actividades secesionistas y subversivas, la interferencia extranjera y el terrorismo".

Con la normativa, también se ha sugerido que el gobierno de Beijing podría establecer instituciones dentro de Hong Kong que se encargarían de defender la seguridad nacional.

Lo ocurrido este domingo ha sido calificado como un nuevo desafío a la autoridad del Ejecutivo chino luego de que la nueva ley volviera a poner en el ojo de las críticas a Beijing, lo que genera tensión en los mercados financieros y reprobación por parte de los grupos de oposición, organizaciones de Derechos Humanos y algunos colectivos empresariales.

"Me preocupa que después de la implementación de la ley de seguridad nacional vayan por quienes han sido acusados antes y la Policía esté aún más fuera de control (...) Me da miedo que me arresten, pero necesito salir y protestar por el futuro de Hong Kong", aseguró Twinnie, una estudiante de 16 años.

Los manifestantes corren huyendo de los gases lacrimógenos de la Policía. 24 de mayo de 2020. © ©Tyrone Siu / Reuters

Los manifestantes salieron a las calles temiendo que la fórmula de "un país, dos sistemas", con la que se ha regido Hong Kong desde que dejó de ser una colonia británica en 1997, no les garantice la prometida amplitud de libertades que no son contempladas en China continental.

Imponer la ley podría acarrear sanciones de Estados Unidos

Estados Unidos mostró su apoyo a los hongkoneses en 2019 y, tras esta jornada, volvió a expresarlo. De acuerdo con el asesor de Seguridad Nacional, Robert O'Brien, "parece que con esta ley de seguridad nacional van, básicamente, a controlar Hong Kong".

El funcionario añadió que si Beijing impone su control sobre Hong Kong, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, no podrá certificar que este territorio mantiene un alto grado de autonomía y que, si eso pasa, "habrá sanciones que serán impuestas a Hong Kong y a China".

El gobierno regional ha tratado de dar partes de tranquilidad tras el anuncio de la normativa, mientras que la Policía realizó numerosas detenciones en medio de las movilizaciones luego de advertirle a los ciudadanos que no violaran las restricciones que prohiben reuniones de más de ocho personas

Los agentes aseguraron que solo respondieron a las provocaciones de los ciudadanos que lanzaron sombrillas, botellas de agua y otros elementos a la Policía, por lo que respondieron con gases lacrimógenos y arrestaron a más de 120 personas.

La oposición pide resistir en las calles para evitar la imposición de la ley

Un grupo de activistas prodemocracia protestaron a las afueras de la principal oficinal del gobierno de Beijing en Hong Kong y corearon "la ley de seguridad destruye los dos sistemas".

Avery NG, de la Liga por los Socialdemócratas, aseguró que en el futuro, podrían "capturar, detener y silenciar a cualquier persona en nombre de la seguridad nacional", por lo que instó a sus compañeros a "resistir".

Algunos manifestantes hicieron barreras uniendo sus sombrillas, lo que las autoridades calificaron como una violación al distanciamiento social decretado para contener el Covid-19. 24 de mayo de 2020. © Tyrone Siu / Reuters

Finalizada la semana, se espera el anuncio oficial de los nuevos planes del gobierno de Beijing. De cara a ello, unas 200 figuras políticas del mundo firmaron un comunicado en el que señalaron que se trata de un "asalto integral a la autonomía, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales".

Para China, los cuestionamientos extranjeros son una "intromisión" y, según altos funcionarios, la normativa propuesta no afectará ni la autonomía ni los negocios de Hong Kong.

Con Reuters y EFE

