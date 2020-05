La vuelta al mundo de France 24: Brasil sigue sin acuerdo para una cuarentena obligatoria

Brasil registra más de 374.000 casos de Covid-19 y no cuenta con un consenso en torno a un confinamiento obligatorio por la presión del sector empresarial. Algunos expertos alertan que, de no tomarse las medidas, la pandemia podría extenderse hasta octubre. Quito es la ciudad con mayor índice diario de propagación en Ecuador y supera a Guayaquil. Una parte de la población ha reaccionado a los anuncios económicos del presidente, Lenin Moreno, a quien no le preocupa su 14% de popularidad. En Canadá la provincia de Quebec sigue avanzando hacia una gradual apertura económica.