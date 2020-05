La Mostra de Venecia participa con cortos y filmes en un festival de cine gratuito en YouTube

Anuncios Lee mas

Roma (AFP)

La Mostra de Venecia participará con un paquete de filmes y cortometrajes al gran festival de cine digital gratuito producido y organizado por Tribeca y la plataforma YouTube, en el que colaboran 21 festivales internacionales de cine, informaron este martes los organizadores.

Con el nombre "We Are One: A Global Film Festival", los festivales de cine más importantes del mundo se reunirán en YouTube a partir del 29 de mayo para ofrecer una selección de largometrajes, cortos y mesas redondas virtuales.

En el inédito certamen, que durará 10 días, hasta el 7 de junio, participarán filmes seleccionados por los festivales de Berlín, Cannes, Locarno, Londres, San Sebastián, Sundance, Sydney, Tokio, Toronto, entre otros.

"Nos sentimos honrados y felices de participar en We Are One. Como señal de simpatía y solidaridad con nuestros amigos de Tribeca, vamos a ofrecer al público mundial una muestra de lo que organizamos en Venecia para apoyar concretamente a los directores emergentes", anticipó el director de la Mostra veneciana, el crítico italiano Alberto Barbera.

Venecia seleccionó tres cortometrajes, entre ellos uno realizado por el maestro mexicano Guillermo Arriaga, así como dos largometrajes realizados con el patrocinio de Biennale College y seis filmes que han competido en la innovadora sección llamada Realidad Virtual, creada hace tres años por la Mostra.

La idea del "festival de los festivales" surgió debido al confinamiento impuesto en casi todo el mundo por el coronavirus y después de que varios certámenes fueron cancelados por la pandemia.

Los fondos que recaude la fiesta digital y gratuita del cine serán destinados a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a otras instituciones involucradas en la lucha contra el coronavirus.

La Mostra de Venecia además confirmó esta semana que se celebrará en septiembre como es tradición, mientras que el festival de Cannes, en Francia, que suele llevarse a cabo en mayo, fue aplazado y luego cancelado después de que el gobierno francés prohibió eventos masivos inclusive en julio.

© 2020 AFP