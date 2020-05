SpaceX y la NASA, listos para enviar humanos al espacio

La compañía del multimillonario Elon Musk sería la primera en llevar al espacio a astronautas de la NASA en nueve años, desde que esta terminó su programa de transbordadores. El lanzamiento abre la puerta al inicio de los vuelos espaciales comerciales y estrecha la carrera entre SpaceX y Boeing por lograr ese cometido.

Los planes continúan adelante con la misión. Este 27 de mayo a las 16:33 hora local despegará desde el Centro espacial Kennedy, en Florida, EE. UU., el primer vuelo espacial enviado desde territorio estadounidense y con astronautas estadounidenses desde 2011, cuando la NASA se retiró del programa de transbordadores espaciales.

En los últimos años, todos los astronautas estadounidenses que han llegado al espacio lo han hecho a bordo de la nave rusa Soyuz. Ahora, de ser exitoso el lanzamiento, el jefe de la NASA, Jim Bridenstine, ha indicado que la agencia prevé reanudar las misiones de “astronautas estadounidenses en cohetes estadounidenses”.

Los astronautas Doug Hurley y Bob Behnken viajarán a bordo de la cápsula Crew Dragon transportada por el cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX con dirección a la Estación Espacial Internacional (EEI). Behnken, de 49 años y Hurley, de 53, permanecerán en la EEI durante algunas semanas, donde ayudarán a la tripulación en el laboratorio orbital.

Según señala Jim Bridenstine, se trata de la quinta nave estadounidense en transportar astronautas al espacio "y a nivel mundial, será la novena vez en la historia que hemos puesto a humanos en un nuevo dispositivo", señala el jefe de la agencia espacial estadounidense.

Los vuelos espaciales comerciales, una carrera entre Boeing y SpaceX

El lanzamiento es un hito en el inicio de los vuelos espaciales comerciales, algo que SpaceX ha hecho posible al diseñar naves que permiten lanzamientos menos costosos y más frecuentes. La compañía con sede en California ha puesto en órbita vehículos espaciales con carga, pero nunca antes ha llevado humanos al espacio.

El año pasado SpaceX lanzó con éxito una cápsula Crew Dragon sin personal a bordo en su primera misión, sin embargo, el vehículo fue destruido un mes después del lanzamiento mientras se le practicaba una prueba en tierra. Entonces una válvula del sistema en vuelo falló y el aparato explotó.

La NASA ha destinado cerca de 8.000 millones de dólares a SpaceX y al gigante aeronáutico Boeing para el Programa de Tripulación Comercial, en el que ambas compañías compiten por diseñar sistemas de lanzamiento. El Crew Dragon será el primero en volar y se espera que en 2021 llegue el turno de Boeing con su vehículo Starliner CST-100.

En medio del contexto mundial por el brote de Covid-19, Bridenstine señaló que la misión es muy importante para el país y lamentó no poder tener público presente para el lanzamiento. “Para este momento estamos pidiendo a la gente que no vaya al Centro Espacial Kennedy (...) Realmente lo siento, lamento no poder hacer esto más espectacular”, aseguró.

Solo el clima y las tormentas en el este de Florida podrían posponer el lanzamiento del Crew Dragon. En caso de ser así este sería reprogramado para llevarse a cabo el sábado 30 de mayo en las horas de la tarde.

