Entre golpes y sacrificios, California liderará recuperación económica de EEUU

Los Angeles (AFP)

Millones de desempleados, atracciones turísticas cerradas, sets de filmación parados y un gigantesco déficit en el horizonte: California es uno de los estados más golpeados por la pandemia, pero expertos coinciden en que su economía diversa liderará la recuperación de Estados Unidos.

California venía de una década de crecimiento a un ritmo superior al resto del país antes de que el virus azotara su economía, la quinta del mundo, que se fue a pique con el confinamiento.

Si bien el hecho de que la gente se quedara en casa y que comercios, restaurantes, playas, parques de atracciones, oficinas cerraran ayudó a controlar la propagación del virus, también disparó el desempleo, que pasó de ser prácticamente inexistente a 24%, pagando casi 19.000 millones de dólares en seguro de paro.

La tasa es superior a la nacional de 15% y casi igual al pico de la Gran Depresión del '29 en el estado.

California enfrenta además un déficit de 54.000 millones de dólares, que forzará cortes en programas escolares, sociales, de salud, y de infraestructura.

"La COVID-19 obligó a California y a las economías de todo el país a enfrentar una crisis económica aguda y sin precedentes", dijo el gobernador Gavin Newsom hace dos semanas. "Con sacrificios compartidos y el espíritu resiliente que hace grande a California, confío que en los próximos años saldremos más fuertes de esta crisis".

Las autoridades están permitiendo la reanudación gradual de los negocios, y según el gobernador ya retomó la actividad un 70% de la economía de 3 billones de dólares bajo férreos protocolos de seguridad.

Pero el volumen de negocios de restaurantes, tiendas, concesionarios de autos es paupérrimo y seguirá así mientras el virus no esté bajo control y se pueda ganar confianza y algo parecido a la normalidad.

"Para que esta economía funcione... la gente necesita sentirse segura", dijo en una entrevista radial Tom Steyer, excandidato presidencial y jefe de una comisión estadual para la recuperación económica.

"No vas a ir de compras o al trabajo si no te sientes seguro".

- Las tecnológicas -

California es la quinta economía del mundo, por delante de Gran Bretaña, y representa el 14,5% del PIB de Estados Unidos.

En este estado de unos 40 millones de habitantes funcionan las poderosísimas empresas de Silicon Valley y los grandes estudios de Hollywood, hoy paralizados.

Concentra además buena parte de la actividad portuaria y de manufactura, en tanto cuenta con unas de las áreas agrícolas más productivas del mundo.

"Es extremadamente vibrante", indicó a la AFP el economista Jerry Nickelsburg, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

"¿Qué tan rápido California sale de esto? Nuestra expectativa es que el sector de tecnología va a liderar una vez más la recuperación de Estados Unidos, y eso significa que California (...) crecerá más rápido que el resto del país".

Pero Steyer dijo que el crecimiento del sector tecnológico puede no ser suficiente en momentos en que otros caen en "caída libre", según The New York Times.

En efecto, se perdieron cosechas enteras y las salas de cata de las bodegas de vino están vacías, los turistas no llegan y los hoteles sufren.

Sin contar que la pandemia desplomó los precios del petróleo, dejando ciudades productoras en crisis profunda.

Los estadios deportivos no funcionan y salas de conciertos como el Hollywood Bowl cancelaron sus temporadas.

Los puertos ya venían golpeados por la guerra comercial con China, explicó Stephen Cheung, exsecretario de Comercio de Los Ángeles, donde se mueve 40% de la carga nacional.

Desde el comienzo del año, el volumen cayó 15%, lo que se traduce en "menos turnos para los estibadores, menos viajes para camioneros y menos horas en almacenes", vale decir más desempleo.

Pero al igual Nickelsburg, Cheung cree que "California ha sido y será un componente clave de la economía global" y que "muchos la estarán observando de cerca porque hay muchos microcosmos aquí que representan el mundo".

"No vamos a volver a 2020", advirtió por su parte Steyer. "Queremos tener una California más justa, más sostenible y con más visión de futuro para que pasemos de este momento tan difícil y doloroso a algo mejor".

