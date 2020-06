Covid-19, la vuelta al mundo de France 24: Panamá mantiene su periodo de flexibilización

© France 24

En Panamá, las autoridades sostienen que el aspecto económico no ha determinado las decisiones tomadas para controlar la pandemia. El país mantiene un retorno gradual de las actividades que no involucra, por el momento, al comercio no esencial. En Bolivia, pese a un aumento en la curva de contagio, más de la mitad de las actividades productivas han reabierto. Y en Venezuela, el Gobierno comenzó un proceso de flexibilización donde los trabajadores asisten cinco días al empleo y luego permanecen en casa por 10 días.