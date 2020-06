El ciclista francés Pinot renueva con Groupama hasta 2023

El ciclista francés Thibaut Pinot corre una etapa de la París-Niza, entre Niza y Valdeblore La Colmiane, en Francia, el 14 de marzo de 2020 The organizers of the 78th Paris-Nice cycling race announced on March 13, 2020 the cancellation of the last stage scheduled for Sunday due to the coronavirus pandemic.

Alain Jocard AFP/Archivos