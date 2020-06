La leyenda del rugby Dan Carter volverá a jugar en Nueva Zelanda

Anuncios Lee mas

Wellington (AFP)

La leyenda de los All Blacks Dan Carter, antiguo mejor jugador del mundo de rugby, anunció este jueves su firma con los Auckland Blues para participar en el Súper Rugby Aotearoa, un campeonato profesional que sustituye al Championship, integrado por equipos de Nueva Zelanda.

"Para mí es una oportunidad para ser el mentor de jugadores jóvenes y servir al rugby neozelandés", dijo el antiguo apertura de los All Blacks, de 38 años.

"¡El GOAT (mejor jugador de todos los tiempos, en inglés) está de vuelta!", señaló su antiguo compañero Aaron Smith.

Dan Carter, dos veces ganador de la Copa del Mundo (2011 y 2015) y elegido en tres ocasiones mejor jugador del mundo (2005, 2012 y 2015), abandonó en abril el equipo japonés Kobelco Steelers después de que el campeonato de Japón fuera cancelado debido a la pandemia de coronavirus. No precisó si retomaría la carrera.

No ha jugado en Nueva Zelanda desde que se retiró como internacional en 2015. Antigua estrella de los Canterbury Crusaders, donde jugó 13 años, posee tres títulos del Súper Rugby y el récord del número de puntos anotados en esta competición, con un total de 1.708.

Según Radio New Zealand, el entrenador de los Auckland Blues, Leon MacDonald, envió recientemente un mensaje a los jugadores para advertirles de la llegada de Carter para compensar la baja de Stephen Perofeta, lesionado.

"Su objetivo es devolver a la federación de rugby de Nueva Zelanda lo que le ha dado compartiendo su experiencia y conocimientos del juego con nosotros", explicó el entrenador en el mensaje.

Los Auckland Blues, otrora considerados un vivero de los mejores jugadores de rugby de Nueva Zelanda, han terminado últimos en el Súper Rugby desde 2014. Ya tienen al apertura de los All Blacks Beauden Barrett, lo que significa que Carter podría ser el número 2 en la rotación en el puesto.

- Un torneo para sustituir al Championship -

Dan Carter, con un récord mundial de 1.598 puntos en 112 partidos con los All Blacks, ganó la Top League japonesa en diciembre de 2018 con Kobe.

Antes había querido terminar la temporada 2018-19 del Top 14 francés con el Racing 92 -al que llegó en 2015- pero, debido a un problema en las cervicales, la liga nacional francesa de rugby se lo prohibió.

El Súper Rugby está parado desde marzo debido a la pandemia de coronavirus. El regreso de Carter a su país natal llega una semana después del lanzamiento de Súper Rugby Aotearoa, una competición de sustitución que reunirá a las cinco franquicias neozelandesas del campeonato de provincias del hemisferio sur.

Comenzará el 13 de junio y finalizará el 16 de agosto. Los Blues entrarán en juego el 14 de junio contra los Hurricanes.

La vuelta de Carter es un balón de oxígeno para la Federación Neozelandesa (NZRU), que perdió 7,4 millones de dólares del país (4,75 millones de dólares USA) el año pasado y a finales de abril hizo una previsión de una bajada del 70% de su cifra de negocio este año.

Carter, fichado como comodín médico por la baja de Perofeta, ganará 1.800 dólares neozelandeses (1.155 dólares US) por semana.

"No vuelve para nada por el dinero, no se hará rico", comentó MacDonald.

"No he jugado desde hace varios meses, por lo que me hará falta tiempo para estar apto", añadió la leyenda.

