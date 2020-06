Presidente de México recomienda “no mentir, no robar y no traicionar” para evitar contraer Covid-19

Andrés Manuel López Obrador recomendó que, contra el coronavirus, es de gran ayuda "estar bien con nuestra conciencia", además de otros inusuales consejos. México sigue registrando cada día nuevas cifras récord, en contagios y en muertes, para un total de 105.680 casos confirmados y 12.545 fallecimientos.

"No mentir, no robar y no traicionar" ayuda mucho para no tener coronavirus. Tras ser cuestionado sobre las medidas que toma para cuidarse del Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador primero destacó que mantiene la sana distancia y el lavado frecuente de manos, pero finalizó con consejos poco comunes para combatir la pandemia.

Tras una pregunta realizada por un reportero en el estado de Chiapas, donde se encuentra en una polémica gira de trabajo, el mandatario mexicano dijo que sigue las medidas preventivas sanitarias, pero también recomendó: "Comer saludable, no comer productos chatarra... Y estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus".

La sorpresiva respuesta llega en medio de las críticas hacia su gestión por el manejo de la pandemia, luego que el 3 de junio, México registrara la cifra más alta de fallecidos en un día y al día siguiente, se registrara la cifra más alta de contagios en 24 horas.

Tras conocer los resultados de las cifras máximas de muertos en 24 horas, López Obrador pidió que no haya “psicosis” ni “miedo” entre la población y aclaró que ese récord no corresponde a un solo día, sino que se debió a una actualización pendiente de cifras, "porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado, y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día mil personas".

El mandatario culpó a la prensa por generar “alarma sobredimensionada” y criticar el manejo gubernamental a la crisis del Covid-19.

“Esto no es Nueva York, es distinto”, sostuvo el mandatario, comparando la capital mexicana con la ciudad más golpeada por la pandemia en el mundo. “Yo espero que ceda, que se mantenga en descenso la pandemia. Si no fuese así, pues vamos a tomar las medidas que se necesiten”.

Mayor cifra de contagios diarios de Covid-19 en México

El mismo día de los polémicos consejos del presidente, las autoridades mexicanas reportaron la mayor cantidad de contagios diarios de COVID-19, con 4.442, para alcanzar una cifra acumulada de 105.680 casos positivos y 12.545 muertes. Los contagios nuevos representan un incremento de 4,3 % en comparación con los 101.238 que se tenían el día anterior, informó la dirección general de Epidemiología mexicana.

Además, la dependencia reportó que hay 1.033 muertes sospechosas, que están a la espera del resultado del laboratorio para determinar si fueron causadas por la pandemia.

Al 04 de junio de 2020 hay 105,680 casos confirmados, 18,377 confirmados activos y 46,659 sospechosos por #COVID19. Se han registrado 161,724 negativos, 12,545 defunciones confirmadas, 1,033 defunciones sospechosas y fueron estudiadas 314,063 personas. 1/3 pic.twitter.com/z8tnKif9vk — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) June 5, 2020

Ante el aumento del temor por una posible saturación hospitalaria, la misma dirección epidemiológica reportó que la ocupación de los hospitales se aproxima a la mitad, con 45 % de las camas generales y en el caso de las camas de terapia intensiva para pacientes graves, la ocupación se elevó al 38 %.

A pesar de que la pandemia no cede en México, con la capital y el Estado de México como las entidades con mayor número de casos y muertes, esta semana el país empezó a reanudar la actividad en algunas industrias consideradas esenciales tras dos meses de confinamiento.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud ha pedido a México no reabrir de “manera inmediata” porque la transmisión podría acelerarse.

