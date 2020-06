Damián Quintero, primero del ránking mundial, cree "un error" sacar el karate de París-2024

Anuncios Lee mas

Tras la pesadilla del coronavirus, el número uno del ránking mundial en la modalidad de kata, el español Damián Quintero, vuelve a entrenar en Madrid para cumplir su sueño de estrenarse junto al karate en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El deportista de 35 años nacido en Argentina, que se trasladó con su familia a Málaga cuando tenía cinco, considera "un error brutal" que este deporte ya no esté en París-2024, en una entrevista con AFP.

P. ¿Cómo ha vivido el confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus?

R. "La primera semana empezó esto que parecía una broma, que nos íbamos para casa a descansar un poquito. Llega la segunda semana, te acostumbras un poco a entrenar en casa, pero tengo que reconocer que la tercera fue la peor, porque estaba ya desganado, viendo que iba perdiendo la forma (...) y fue la época en que había mucha incertidumbre sobre el tema de los Juegos Olímpicos (...) Te subía puntitos de ansiedad por si se iban a cancelar o no. Cuando salió la noticia de que se aplazaban, el cuerpo relajó".

P. ¿Esta incertidumbre fue lo más duro?

R. "Creo que sí. Esa semana que no se sabía por dónde iban a ir los tiros, el miedo mío no era el aplazamiento sino la cancelación porque tanto hemos luchado como karatecas a nivel mundial para estar ahí en Tokio 2020 y ahora una noticia de esa magnitud, de una cancelación de los Juegos, sabiendo que no vamos a estar en París, eso sería una locura".

P. ¿Le favorece o le perjudica tener que esperar un año más?

R. "Hay que ser positivo y pensar que es un año más de duro trabajo y un año más de mejora. Teníamos una idea de introducir un kata nuevo en competición con mi entrenador, y ya este año no iba a dar tiempo y lo estamos entrenando ahora en el confinamiento. Si puede ser, a ver si lo puedo ir sacando en alguna competición aunque sea a nivel nacional para ir probando y ver si es un buen kata para la competición y sobre todo para los Juegos del año que viene. Hay que pensar que es un año para mejorar".

P. Número uno del ránking mundial de katas, ¿se ve con posibilidades en los Juegos de Tokio?

R. "Este año estaba entre los favoritos, eso se decía, en general, y me encontraba muy bien de forma, y creo que ya no es lo que se ve afuera sino que es si te acompañan los resultados y tú internamente estás a gusto. Si mantenemos esta línea de trabajo, aunque se retrase todo un año, yo voy a ir a los Juegos Olímpicos a luchar por el oro porque lo hago en cualquier campeonato".

P. Entonces... ¿es posible una medalla?

R. "Sí, yo creo que sí, que sería culminar mi carrera deportiva. Cualquier color es bueno pero el oro es mucho más bonito".

P. Que los Juegos Olímpicos sean en Japón, cuna del karate, ¿motiva más?

"Soy de los que piensan que gracias a que es en Tokio el karate está dentro de los Juegos. El karate nació allí, el público es espectacular, es respetuoso (...) en ese sentido hay que disfrutarlo, sacar todo el trabajo hecho y la presión es para el representante de Japón, mi máximo rival (Rio Kiyuna, segundo en el ránking mundial), y nosotros a disfrutar".

P. Y luego, el karate vuelve a desaparecer del programa olímpico...

R. "Eso es lo que todavía falta una explicación. No hemos debutado, no hay un reporte encima de la mesa que uno pueda decir, pues no sé, que el karate no tiene buenos ratios televisivos, que la gente no nos sigue, que el estadio no se llenó de gente... y de repente, ya no estamos propuestos.

Si no recuerdo mal cuando nos explicaron cómo iba el tema, el país organizador puede proponer cinco deportes, ha propuesto sólo cuatro y queda esa vacante, entonces no entendemos muy bien. Encima, Francia que es una potencia a nivel mundial de toda la vida, tiene gente joven que está destacando en categoría absoluta y ha tenido uno o dos clasificados para Tokio. Sería muy bueno para ellos porque son casi medalla segura. No tenemos la explicación y para mí es un error brutal. No sé si ahora tenemos este período de un año más para poder pelear esa incorporación en 2024".

