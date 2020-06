Estrellas deportivas de EEUU marchan para protestar contra la injusticia racial

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

Deportistas estadounidenses y de otros países que juegan en las ligas profesionales de EEUU se han unido al coro de voces que exigen la igualdad racial con varias marchas de protesta en ciudades de todo el país.

Varios jugadores de los Milwaukee Bucks, de la NBA, marcharon y hablaron en un mitin el sábado en Milwaukee, incluido el MVP de la Liga, el griego Giannis Antetokounmpo, quien lucía una camiseta que decía "I cant´t breathe" (No puedo respirar).

"Queremos un cambio", afirmó Antetokounmpo. "Queremos justicia. Es por eso que estamos aquí. Eso es lo que vamos a hacer. Es por eso que voy a marchar con ustedes. Quiero que mi hijo crezca y no tenga miedo de caminar las calles, no quiero que mi hijo tenga odio en su corazón".

"No importa. No importa el color. Negros, blancos, amarillos. No importa. Todos somos seres humanos", añadió Antetokounmpo.

El hermano de Giannis, Thanasis, y otros jugadores de los Bucks marcharon contra la injusticia racial y la brutalidad policial como el cubano-estadounidense Brook López, Sterling Brown, Donte DiVincenzo, Frank Mason y Cam Reynolds.

Todos llevaban camisetas que decían "No puedo respirar", una referencia a las palabras de George Floyd antes de morir bajo custodia policial el 25 de mayo en Minneapolis.

Floyd, un afroamericano de 46 años, falleció después de que el policia Derek Chauvin, que es blanco, lo asfixió con su rodilla durante más de ocho minutos.

Chauvin ha sido acusado de homicidio en segundo grado y homicidio sin premeditación. De ser condenado, podría ser sentenciado hasta cuatro décadas de cárcel.

Además el fiscal imputará a los otros tres policías por ayudar e instigar homicidio.

El miércoles, la estrella de la NBA Stephen Curry y sus compañeros en los Golden State Warriors Klay Thompson, Kevon Looney y Damion Lee, participaron en una marcha mutitudinaria pacifica en California que coreaba el nombre de "George Floyd".

El sábado, el mariscal de campo de la NFL Dwayne Haskins, de los Washington Redskins, asistió a las protestas contra la injusticia racial en Washington, la capital estadounidense.

La estrella de la NHL (hockey sobre hielo), el eslovaco Zdeno Chara, también marchó por las calles de Boston el viernes para mostrar su apoyo a la comunidad negra.

© 2020 AFP