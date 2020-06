El Banco Mundial otorga un préstamo a México por USD 1.000 millones

Anuncios Lee mas

México (AFP)

El Banco Mundial otorgó un préstamo a México por 1.000 millones de dólares en medio de la pandemia de coronavirus, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador, enfático en que durante su gobierno no aumentará la deuda pública, dijo este lunes que se trata de una operación de rutina.

"Es una operación de rutina, vamos a decir, es algo que se solicitó desde el año pasado como parte del manejo de las finanzas" públicas, dijo el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

"Nosotros seguimos sosteniendo que no va a aumentar la deuda en términos reales, no la aumentamos el año pasado y este año queremos que no aumente con relación al PIB", agregó.

El domingo, la Secretaría de Hacienda informó que el gobierno había obtenido el préstamo del Banco Mundial, aunque aseguró que no financiará el programa de respuesta a la emergencia sanitaria por el coronavirus.

La dependencia dijo que el préstamo está dentro de los límites de endeudamiento que aprobó el Congreso mexicano para el gobierno.

"Este crédito no es adicional al techo de endeudamiento aprobado por el Congreso y se ubica dentro de los límites de endeudamiento externo autorizados por el Gobierno Federal en la Ley de Ingresos de la Federación 2020", dijo en un comunicado.

La economía de México se contrajo 2,2% en el primer trimestre frente al mismo periodo del año pasado.

Para enfrentar la emergencia económica, el gobierno mexicano ha apostado por mayores medidas de austeridad, la entrega de microcréditos y sus proyectos emblema de infraestructura.

"Estoy solicitando a la Cámara de Diputados, lo que pasa es que no han sesionado, el que nos apoyen permitiéndonos hacer un reacomodo en el presupuesto, ajustándolo a la nueva realidad, a las nuevas circunstancias", dijo López Obrador este lunes.

México con 127 millones de habitantes, es el segundo país en la región con el mayor número de muertos por COVID-19 después de Brasil.

La Secretaría de Salud reportó el domingo 3.484 nuevos casos confirmados de coronavirus y 188 decesos, lo que llevó la cifra de contagios a 117.103 y la de muertos a 13.699, según el balance oficial.

