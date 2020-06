Kyrie Irving se opone a plan de regreso de NBA en llamada con jugadores (prensa)

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

El base Kyrie Irving, figura de los Brooklyn Nets, lideró la noche del viernes una conferencia telefónica con más de 80 jugadores en la que se posicionó contra el plan de la NBA para terminar la temporada en Disney World, informaron medios estadounidenses.

La cadena ESPN había avanzado el miércoles que, a medida que se conocían los detalles de la estricta concentración en Disney World (Orlando), un grupo de jugadores tiene dudas sobre si participar a partir del 30 de julio en la reanudación de la temporada tras el parón por el coronavirus.

Irving, quien se encuentra lesionado y no podría jugar en Orlando, se pronunció el viernes contra el proyecto en una llamada de más de una hora de duración en la que participaron otras estrellas como su compañero en los Nets Kevin Durant, Joel Embiid y Chris Paul, presidente de la Asociación de Jugadores (NBPA).

Para defender su rechazo, el base, que es uno de los siete vicepresidentes de la NBPA, esgrimió los riesgos que supone competir en medio de la pandemia así como la necesidad de que los jugadores sigan enfocándose en apoyar el movimiento contra el racismo surgido en Estados Unidos a raíz del crimen de George Floyd el 25 de mayo.

Según fuentes del medio digital The Athletic, Irving fue el primero en tomar la palabra: "No apoyo ir a Orlando. No estoy con el racismo sistemático y la basura. Algo huele un poco mal".

"Queramos admitirlo o no, somos marcados como personas negras cada día que nos levantamos", habría dicho Irving, campeón de la NBA en 2016 con los Cleveland Cavaliers, según The Athletic.

La NBA ha apoyado masivamente las actuales protestas contra la desigualdad racial y la brutalidad policial contra los afroamericanos, con estrellas como Giannis Antetokounmpo y Stephen Curry uniéndose a las marchas.

Otros participantes en la llamada, como Carmelo Anthony y Donovan Mitchell, hablaron también sobre la opción de jugar en Orlando por los riesgos que existirían de contagios del virus y de lesiones.

Anthony fue uno de los primeros jugadores en expresar públicamente esta semana sus dudas sobre participar en la reanudación de la temporada en el complejo deportivo de Disney World.

En la llamada también tomó la palabra Chris Paul, quien como presidente de la NBPA dio detalles sobre las negociaciones que sostienen con la liga para reanudar la temporada y que, según ESPN, están cerca de cerrarse con acuerdo.

Este acuerdo establecería que los jugadores que tengan condiciones de salud particulares que les pongan en mayor riesgo frente al virus puedan ausentarse de Orlando, mientras que quienes prefieran no jugar por otras razones no sean sancionados pero no reciban los pagos correspondientes a esos partidos.

