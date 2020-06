Estados Unidos: renuncia la jefa de la Policía de Atlanta, tras la muerte de otro afroamericano

La dimisión de la jefa de la policía de Atlanta, Erika Shields, se produjo solo horas después de que iniciaran las protestas contra el cuerpo policial. La ira de los manifestantes se desató luego de que el afroamericano Rayshard Brooks muriera por disparos de un uniformado el viernes.

La tensión en Estados Unidos por la violencia con tintes raciales no se detiene. Rayshard Brooks, de 27 años, murió por varios disparos tras quedarse dormido en su vehículo en un restaurante de comida rápida. El hombre se habría resistido al arresto por parte de dos policías, según la investigación preliminar.

La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, dijo que aceptó la renuncia de la jefa de Policía, Erika Shields, luego de que decenas de manifestantes se reunieran en el centro de la ciudad en la que el hombre falleció.

Es un capítulo que reaviva la furia por la violencia policial presuntamente con motivos raciales, una problemática de larga data, pero que se vio profundizada tras la muerte de George Floyd el 25 de mayo en Minnesota.

"No creo que haya sido un uso justificado de la fuerza letal y he pedido el retiro inmediato del oficial", dijo Bottoms en una rueda de prensa. Las autoridades aún no han revelado la identidad de los dos policías blancos que estarían involucrados en el hecho.

¿Cómo habría muerto Rayshard Brooks?

La Oficina de Investigación de Georgia señaló que, de acuerdo con lo captado por las cámaras de seguridad del restaurante, al parecer Brooks tenía en sus manos uno de los tasers de la Policía y huyó.

Decenas de personas se manifiestan contra la muerte del joven afroamericano, Rayshard Brooks, a manos de la policía. En Atlanta, Estados Unidos, el 13 de junio de 2020. © ©Reuters /Elijah Nouvelage

Los investigadores también estudian un video grabado por un testigo, en el que Brooks es visto por primera vez en el suelo fuera de su auto, luchando con los dos oficiales.

El joven parece agarrar el taser de un oficial, quien a su vez estaba usando el dispositivo en la pierna de Brooks. Después de unos segundos, la víctima se libera y comienza a correr.

Después se escuchan disparos junto con alguien que grita "¡Lo tengo!" El video luego muestra a Brooks aparentemente sin vida en el suelo. Esta muerte se produce cuando aún continúan protestas por la igualdad racial en todo el país.

Con Reuters y EFE

