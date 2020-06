El número uno mundial en tenis de silla de ruedas acusa al US Open de "discriminación"

Anuncios Lee mas

Sídney (AFP)

El australiano Dylan Alcott, número uno mundial de quad, una categoría tenis en silla de ruedas, denunció este jueves en Twitter una "desagradable discriminación" por parte del US Open, que no organizará este año el torneo de sillas de ruedas, debido a la pandemia del COVID-19.

"Acabo de saber que el US Open (que albergará desde el 31 de agosto a los tenistas de los circuitos ATP y WTA, ndlr) se disputará SIN tenis en silla de ruedas. Los jugadores no han sido consultados", dijo en Twitter el último campeón en dobles en Nueva York.

"Creía haber hecho lo suficiente para clasificarme, dos veces campeón y número uno mundial. Pero desgraciadamente lo único que contaba era ser capaz de andar. Desagradable discriminación", añadió el jugador de Melbourne.

"Por favor, no me digan que corro más riesgos (de atrapar el nuevo coronavirus) porque soy inválido. Sí, soy inválido, pero eso no me convierte en ENFERMO (...)", añadió Alcott, furioso.

Vencedor de diez títulos en individuales del Gran Slam, Alcott es un defensor encarnizado de los deportistas inválidos.

Antes de ilustrarse en quad, ganó con Australia el oro en básquet en silla de ruedas de los Juegos Paralímpicos de Pekín, en 2008.

El US Open, cuyo mantenimiento en las fechas inicialmente previstas (31 de agosto-13 de septiembre), pero a puerta cerrada, fue confirmado esta semana, es el centro de críticas desde hace varios días.

Frente al estricto protocolo sanitario planeado por los organizadores, cuando la ciudad sede del torneo fue particularmente atacada por la pandemia, varias figuras del circuito masculino, entre ellas Novak Djokovic y Rafael Nadal, dejaron planear dudas sobre su participación.

Reaccionando al mantenimiento del torneo, el australiano Nick Kyrgios fustigó una decisión "egoísta". La rumana Simona Halep (número dos mundial) renunció a viajar a Nueva York, para concentrarse en Roland-Garros, aplazado a finales del mes de septiembre.

El tenis profesional, completamente parado desde mediados de marzo, debe reanudarse a partir del 3 de agosto para la WTA y del 14 de agosto para la ATP.

