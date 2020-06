Sin un mitin “épico” en Tulsa, Trump critica las protestas y defiende su gestión de la pandemia

El presidente trató de reactivar su imagen con un discurso que no evocó su entusiasmo característico en medio de la lluvia de críticas que ha recibido por su manejo de las protestas y del Covid-19. El camino de vuelta a la Casa Blanca no luce tan despejado.

Fue un decepcionante mitin para Trump. Sin la multitud que esperaba en su primer gran evento político en meses, el presidente saltó al escenario del Bok center, con un discurso de 90 minutos que no produjo el efecto esperado.

“Esta noche soy promedio”, resaltó el presidente, cuyo equipo de campaña culpó a los medios por los espacios en blanco en el pabellón que tenía la capacidad de albergar a unas 19.000 personas.

Más allá de las formas, el fondo se mantuvo igual. El ataque como mecanismo de defensa no falló. El mandatario usó su plataforma en Tulsa para apuntar de vuelta a algunos de los manifestantes de las protestas antirracistas, tras estar en el centro de la polémica por tratar de militarizar las movilizaciones, en lo que sus detractores han calificado como “falta de empatía”.

"La desquiciada mafia de izquierda está tratando de destrozar nuestra historia, profanar nuestros monumentos, nuestros hermosos monumentos, derribar nuestras estatuas y castigar, cancelar y perseguir a cualquiera que no se ajuste a sus demandas de control absoluto y total. No estamos conforme", dijo Trump a sus seguidores. "Ustedes son unos guerreros".

El Covid-19, que ha mantenido al mandatario en un puja interna con los gobernadores por la reapertura del país, fue otro de los puntos que abordó dentro de su presentación del 20 de junio. El republicano alegó que sus decisiones tempranas sobre China "salvaron cientos de miles de vidas" de estadounidenses y justificó el creciente aumento de casos, que ese mismo sábado rebasaron los 30.000 contagios diarios.

"Cuando hagas pruebas hasta ese punto, vas a encontrar más casos. Entonces, le dije a mi gente: 'Disminuya la velocidad de las pruebas, por favor'". Luego un funcionario de la Casa Blanca dijo que estaba "obviamente bromeando" con ese comentario. Pero momentos antes de la manifestación, la campaña de Trump anunció que seis miembros de su equipo habían contraído el virus.

Los partidarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, esperan que aparezca en el escenario 27 minutos antes del inicio programado de su discurso, en su primer mitin de campaña de reelección en varios meses en medio del brote e Covid-19, en el BOK Center en Tulsa, Oklahoma, EE. UU., el 20 de junio de 2020. © Leah Millis, Reuters

A pesar de que las autoridades del estado de Oklahoma informaron de un aumento en los casos en los últimos días, y el departamento de salud advirtió que los asistentes enfrentarían un mayor riesgo de contraer el virus, eso no desanimó a algunos. "No estoy preocupado por eso. Creo que es principalmente un engaño", dijo Will Williams, de 46 años, uno de los asistentes y quien no llevaba una máscara.

En un primer momento, la campaña del republicano dijo a los periodistas que "todos estarán a salvo" en el mitin, mientras que la inscripción para las entradas llegó con un mensaje que decía que "cualquier invitado asume voluntariamente todos los riesgos relacionados con la exposición al Covid-19", y no puede culpar a la campaña, recogió 'Politico'.

Trump cargó contras las demócratas por "el caos" en algunas ciudades

El mandatario advirtió que, a menos que fuera reelegido, todos los estadounidenses soportarían el "caos que están viendo en nuestras ciudades administradas por los demócratas", y defendió, de nuevo, el porte de armas.

"Cuando ves a esos locos por todas las calles, es muy bueno tener armas", aseguró refiriéndose a los manifestantes, y prometió proteger los derechos de los estadounidenses a portar armas. "Nuestra gente no es tan violenta, pero si alguna vez lo fuera, sería un día terrible para el otro lado".

Un manifestante (frente L) discute con un partidario del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fuera del lugar de la manifestación de Trump en Tulsa, Oklahoma, EE. UU., el 20 de junio de 2020. © Goran Tomasevic, Reuters

Mientras el mandatario llevaba a cabo su rally, un puñado de manifestantes del movimiento Black Lives Matter se manifestó en contra de su rally de campaña con el recuerdo fresco de la masacre ocurrida la noche del 31 de mayo en el que unos 300 ciudadanos afroamericanos fueron asesinados.

Entre tanto, un pequeño grupo de hombres civiles armados también estaban fuera de la arena. Uno de ellos dijo a los periodistas que estaban allí en caso de que los manifestantes "antifa" se volvieran violentos.

Pese a la tensión, la policía de Tulsa denunció aseguró que "abrumadoramente, estos encuentros han sido pacíficos con todos los que intentan compartir sus puntos de vista", escribió en Twitter.

La división racial del país sigue siendo una vulnerabilidad política para Trump. Después de intensas críticas, Trump pospuso la manifestación un día para que no coincidiera con el aniversario de la conmemoración del 19 de junio del fin de la esclavitud en los Estados Unidos.

