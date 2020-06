Brasil: la Justicia determina que Bolsonaro sea multado si no usa mascarilla en público

El juez federal Renato Borelli, de un tribunal de Brasilia, dictaminó que el presidente Jair Bolsonaro estará sujeto a una multa de alrededor de 400 dólares por día si sigue desobedeciendo la orden local destinada a frenar la propagación del brote de Covid-19.

Jair Bolsonaro, el presidente del segundo país con mayor cantidad de contagios de Covid-19 en el mundo y uno de los mandatarios que más rechaza la gravedad de la pandemia, se vería forzado a usar mascarilla en lugares públicos.

El mandatario ha criticado las órdenes de cierre y distanciamiento social emitidas por gobernadores y alcaldes, al señalar que su daño económico es peor que la enfermedad. Haciendo eco del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Bolsonaro también ha promovido medicamentos no probados para tratar el virus.

Pero su desafío más visible ha sido asistir sin mascarilla a una serie de manifestaciones en Brasilia, sosteniendo bebés para tomarse fotos y estrechando la mano de algunos de los partidarios que asisten a los mítines.

Ahora, eso podría cambiar. El juez federal Renato Borelli dictaminó que el presidente, al igual que el resto de ciudadanos, debe cumplir la ordenanza local de usar mascarilla en sitios públicos, como una de las medidas clave promovida por las autoridades para frenar la propagación del virus. De lo contrario, tendrá que pagar una multa de alrededor de 400 dólares cada vez que no lo haga.

"La conducta del presidente, que se ha rehusado a usar la mascarilla en actos y lugares públicos en el Distrito Federal, muestra una clara intención de incumplir las reglas", dice Borelli.

El presidente Jair Bolsonaro, durante la inauguración del Centro Principal de Operaciones Espaciales del Satélite Geoestacionario de Defensa y Comunicaciones Estratégicas en Brasilia, Brasil, el 23 de junio de 2020. © Reuters/Adriano Machado

Este martes, el mandatario fue visto utilizando mascarilla durante la inauguración del Centro Principal de Operaciones Espaciales del Satélite Geoestacionario de Defensa y Comunicaciones Estratégicas en Brasilia.

Sin embargo, el procurador general de Brasil, que argumenta los intereses legales del Gobierno, dijo en un comunicado que estaba estudiando formas de revertir la decisión.

Los antecedentes de la medida contra funcionarios públicos

En una muestra de que la orden no solo desafía al presidente, otro funcionario que se opuso a la regla ya fue sancionado. Se trata el ex ministro de Educación Abraham Weintraub, quien renunció la semana pasada y fue multado por no usar mascarilla en el bulevar central de la capital a principios de este mes.

El entonces ministro de Educación de Brasil, Abraham Weintraub, es visto antes de una ceremonia de izado de la bandera nacional frente al Palacio Alvorada, en medio del brote de la enfermedad del Covid-19, en Brasilia, Brasil, el 9 de junio de 2020. © ©Reuters/Adriano Machado

Weintraub asistió sin mascarilla a manifestaciones en las que bolsonaristas radicales exigían el "cierre" de la Corte Suprema y el Congreso mediante una "intervención militar” por considerarlos obstáculos para que el presidente pueda gobernar en medio de una pugna para aplicar medidas contra el Covid-19.

En medio de estas decisiones, la propagación del virus se acelera en la nación. Este martes, el Ministerio de Salud informó que fueron confirmados 39.436 nuevos casos en las últimas 24 horas, por lo que la cifra total de contagios ascendió a 1.1 millones.

Con Reuters y EFE

