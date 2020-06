Obama ayuda a recaudar 11 millones de dólares para la candidatura de Joe Biden

Archivo. El candidato demócrata a la presidencia estadounidense, el senador Bernie Sanders, sube al escenario con la representante estadounidense Alexandria Ocasio Cortez (D-NY) en un mitin y concierto de campaña en la Universidad de New Hampshire un día antes de las elecciones primarias presidenciales de New Hampshire en Durham, New Hampshire, EE. UU. 10 de febrero de 2020.

© Mike Segar / Reuters