El cineasta colombiano Ciro Guerra recibe denuncias por acoso y abuso sexual

El portal colombiano 'Volcánicas' publicó una serie de testimonios de siete mujeres que presuntamente sufrieron acosos sexuales por parte del director de cine colombiano. Otra mujer aseguró que fue víctima de abuso sexual durante una reunión en la casa del cineasta. Guerra negó las acusaciones a través de un video publicado por su equipo de prensa.

Una serie de testimonios de hechos que presuntamente ocurrieron entre 2013 y 2019 fueron recogidos por el portal colombiano 'Volcánicas', enfocado en el periodismo feminista latinoamericano y liderado por Catalina Ruiz Navarro y Matilde de los Milagros Londoño.

Ambas periodistas colombianas recibieron los testimonios de ocho mujeres que quisieron denunciar públicamente al cineasta Ciro Guerra, quien aparentemente las agredió de manera verbal y física, según contaron las afectadas. Los hechos ocurrieron en diferentes países.

Ocho denuncias de acoso y abuso sexual contra Ciro Guerra https://t.co/799DepRwYL — Catalinapordiós (@catalinapordios) June 24, 2020

Poco después de la publicación de 'Volcánicas', el equipo de prensa de Guerra publicó un video en el que se escucha al director desmintiendo las acusaciones y calificando como falsas las denuncias.

Ciro Guerra es uno de los cineastas más reconocidos de Colombia. Es director de las películas La sombra del caminante (2004), Los viajes del viento (2009), El Abrazo de la Serpiente (2015) —nominada en 2016 a los premios Óscar en la categoría de Mejor Película en Idioma Extranjero—, Pájaros de verano (2018) y Waiting For The Barbarians (2019), protagonizada por Johnny Depp.

Ocho testimonios de acoso y abuso sexual

Catalina Ruiz Navarro y Matilde de los Milagros Londoño entrevistaron a las ocho mujeres que denunciaron a Ciro Guerra y, a partir de una serie de testimonios en primera persona, todas cuentan cómo el cineasta las acosó durante fiestas, en citas de trabajo, festivales de cine y durante el rodaje de algunas de sus películas.

Los nombres de las ocho mujeres fueron cambiados y cada agresión sexual tuvo diferentes niveles de gravedad. Las dos periodistas consideraron una de estas agresiones como abuso sexual, el cual habría ocurrido en el apartamento de Guerra en Bogotá.

Los testimonios incluyen declaraciones de personas que afirman haber sido testigos porque estuvieron presentes en el lugar de los hechos o bien, porque se enteraron de lo que ocurrió poco después. La publicación de 'Volcánicas' incluye, además, capturas de pantalla de conversaciones en Whatsapp de las víctimas con personas cercanas o amigos que se enteraron de lo ocurrido horas más tarde.

Las ocho denunciantes no harán ninguna denuncia penal, tal y como asegura el artículo, ya que “no quieren pasar por un proceso de revictimización en manos del sistema de Justicia, ni por el cuestionamiento ni el escarnio público”. Sin embargo, decidieron contar sus historias públicamente para alertar sobre “la normalización de la violencia sexual en el gremio audiovisual colombiano”.

Guerra tacha de “falsas” las acusaciones de las ocho mujeres

Pocas horas después de la publicación, el equipo de prensa de Ciro Guerra publicó un video en las redes sociales donde se escucha al director calificando de "falsas" las acusaciones de las ocho mujeres.

"La publicación que se ha hecho hoy en día en la revista virtual 'Volcánicas', en la que se hacen acusaciones gravísimas en mi contra, es completamente falsa, no he cometido ninguna de las faltas de las que ahí se me acusa", dijo Guerra.

La respuesta de #ciroguerra ante las denuncias de acoso y abuso sexual. pic.twitter.com/0PqGKZ1JFy — Mábel Lara (@MabelLaraNews) June 25, 2020

El cineasta, que actualmente vive en Ciudad de México, aseguró que recurrirá a las vías legales para defenderse.

"No he cometido ninguno de esos crímenes y en vista de la naturaleza y de la gravedad de esas acusaciones no me queda ninguna otra opción que recurrir a las vías legales para limpiar mi nombre y eso es lo único que puedo hacer, es lo que haré", agregó el director colombiano.

En Twitter, una avalancha de críticas ha surgido a favor y en contra de Guerra. Algunos de sus defensores aseguran que el director es una persona “callada, tímida, que no le gusta bailar”, y por eso no creen que se haya atrevido a acosar sexualmente a tantas mujeres.

Dudé mucho en escribir esto. Me duele mucho. Pero el silencio es cómodo y cómplice. Los abusos de poder, los acosos... Publiée par Jacques Toulemonde sur Mercredi 24 juin 2020

Sin embargo, Jacques Toulemonde Vidal, quien ha trabajado como guionista en las producciones de Guerra, publicó en su cuenta de Facebook un mensaje en el que asegura que "los abusos de poder, los acosos sexuales y las manipulaciones no pueden seguir, ni en el cine ni en ninguna parte".

Con EFE y medios locales

