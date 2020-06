La justicia estadounidense ordena la liberación de los menores migrantes detenidos

Una jueza federal ordenó la liberación de los niños detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. en tres centros de detención familiar tras confirmarse casos de coronavirus en las instalaciones. Organizaciones de Derechos Humanos alzan la voz para que los padres también sean liberados.

Anuncios Lee mas

Una victoria a medias para las familias migrantes detenidas en Estados Unidos. El 26 de junio, la jueza federal Dolly Gee ordenó la liberación de los niños y menores de edad que permanecen recluidos con sus padres en centros de inmigración al alertar que las políticas del Gobierno ponen en riesgo a los menores durante la pandemia de coronavirus.

El dictamen deberá ser aplicado antes del 17 de julio y aplica a aquellos menores detenidos por más de 20 días en tres centros de detención familiar que se encuentran en Texas y Pensilvania y son actualmente operados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

Los centros de detención familiar "están" en llamas "y no hay más tiempo para medias tintas", dictaminó la jueza Gee.

Son un total de 124 menores quienes podrán salir, muchos de los cuales permanecen encerrados desde el pasado año. El fallo critica enérgicamente a la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, por el trato a los menores en medio de la crisis sanitaria tras haberse demostrado contagios de Covid-19 en dos de los recintos donde se hallan los menores.

Grupos de activistas piden que los padres de los menores migrantes sean también liberados

Si bien la noticia fue interpretada como un avance ante el bloqueo que han enfrentado las familias, la orden señala que el ICE tiene la "discreción" de poner en libertad a padres e hijos al mismo tiempo, lo que forzaría a los mayores a decidir o no separarse de sus hijos. Ante tal situación, este 27 de junio activistas y legisladores exigieron al Gobierno que no se separe a las familias.

El grupo Raíces, que defiende a familias inmigrantes, señaló que no es una "buena noticia" que la jueza no haya podido ordenar a ICE la liberación de los menores junto a sus padres y el colectivo Families Belong Together aseguró que no descansará hasta que "todos los niños estén seguros. Cada uno de ellos".

Los reclamos también se oyeron entre los miembros del Congreso. La senadora demócrata Kamala Harris instó al Gobierno a "liberar a los niños" y reunirlos "con sus familias de inmediato", un llamado al que se han sumado otras representantes demócratas en la Cámara Baja, como Lucille Roybal-Allard, Debbie Mucarsel-Powell o Verónica Escobar.

Por el momento el ICE no se ha pronunciado respecto al dictamen de la jueza Gee. El mes pasado el servicio de inmigración puso en una difícil situación a varias familias cuando propuso a los padres elegir entre permanecer indefinidamente en detención con sus hijos en medio de la pandemia o liberar solos a los menores, algo a lo que la mayoría de los padres se negaron.

Con AP y EFE

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo