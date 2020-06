Deforestación: las heridas abiertas en el suroriente de Colombia

Uno de los capturados durante la operación Artemisa, en febrero de 2019, declara ser conductor de ferry en un río y dice que no tiene vacas, no es ganadero ni tiene finca y no deforesta. Quedó en libertad cinco días después de haber sido detenido y de que lo transportaran en helicópteros y aviones militares desde la selva hasta Florencia, la capital del departamento de Caquetá.

© Federico Ríos