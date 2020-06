Golfista sudafricano Frittelli da positivo por COVID-19

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

El golfista sudafricano Dylan Frittelli se perderá el torneo Rocket Mortgage Classic de la próxima semana en Detroit luego de dar positivo por COVID-19, informó este domingo el PGA Tour.

Frittelli, quien se perdió el corte en el Campeonato Travelers Championship este fin de semana en Connecticut, fue retirado del campo por precaución.

"No estoy experimentando problemas y me siento muy bien físicamente, y me sorprendió y decepcionó saber de la prueba positiva de hoy", dijo Frittelli, quien tras el positivo se aislará para evitar contagios.

El PGA Tour dijo que había rastreado a cualquiera que pudiera haber estado en contacto con Frittelli, pero que "no estaba recomendando pruebas adicionales en este momento".

"Estoy muy agradecido por la asistencia, los procedimientos y los protocolos del Tour, que seguiré durante mi autoaislamiento para mantener a todos a salvo", dijo Frittelli, de 30 años.

"Espero volver al Tour una vez que sea seguro hacerlo",agregó el jugador.

Frittelli, el número 105 del ranking mundial, es el cuarto jugador del PGA Tour en dar positivo por el coronavirus desde que el circuito se reactivó el 11 de junio.

© 2020 AFP