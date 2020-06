Presidente mexicano valoraría prueba de covid-19 si la piden para reunión con Trump

Anuncios Lee mas

México (AFP)

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, renuente a una prueba de covid-19 pese a que funcionarios cercanos se contagiaron, dijo este lunes que valoraría someterse a un test si se lo piden previo a una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

"No sé si me lo pidan, todavía no, no adelantemos vísperas. Si ya lo piden, pues vamos a ver qué hacemos, cómo resolvemos", dijo en su conferencia matutina el mandatario izquierdista.

López Obrador, de 66 años, ha rechazado hacerse la prueba pese a que cercanos colaboradores con los que se reúne regularmente han contraído la enfermedad, como su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el jefe de la seguridad social, Zoé Robledo.

"Hay que hacerse la prueba cuando se tiene dolor de cabeza, tos seca, calentura (fiebre) y dolor de cuerpo", reiteró este lunes, al asegurar que de realizarse el análisis informaría a la prensa.

López Obrador tiene previsto viajar a Washington en próximos días, en lo que será su primera salida internacional en 18 meses de gobierno y su primer encuentro con Trump.

El presidente estadounidense aseguró el pasado 18 de mayo que toma hidroxicloroquina, medicamento contra la malaria cuya idoneidad para combatir el nuevo coronavirus no está probada, y que las pruebas diagnósticas de la covid-19 le han dado negativo y no presenta síntomas de la enfermedad.

El motivo del encuentro entre los dos gobernantes será celebrar la entrada en vigor, el próximo miércoles, del T-MEC, el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también ha sido convocado, pero no ha confirmado su participación.

Expertos critican al gobierno de López Obrador porque en la estrategia para combatir la pandemia no ha hecho pruebas de detección masivas.

De los 36 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el que realiza menor número de exámenes: 3,15 por cada 1.000 habitantes.

López Obrador también es cuestionado porque no utiliza tapabocas en sus ahora reducidos actos públicos. El pasado 28 de marzo fue captado negándose a que se le tomara la temperatura, y días antes evitó usar gel antibacterial que le extendieron previo a su rueda de prensa diaria.

México, con 127 millones de habitantes, registraba hasta el domingo 216.852 casos positivos y 26.648 defunciones.

