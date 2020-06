AMLO confirma que viajará a EE. UU. para reunirse con Trump y levanta ola de críticas

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que viajará a Washington D.C. para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, principalmente por la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial de América del Norte. AMLO dijo que la visita no lo hace un “vendepatrias”, tras recibir una avalancha de críticas.

Anuncios Lee mas

Este 1 de julio entra en vigor el nuevo acuerdo comercial firmado entre Estados Unidos, Canadá y México, conocido como T-MEC y que reemplaza al anterior denominado Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, y este sería el motivo por el que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, viajaría a Washington para reunirse con Donald Trump.

“Me reuniré con el presidente Trump para celebrar el logro de este acuerdo”, dijo el mandatario mexicano, durante una rueda de prensa este lunes.

Para AMLO, cuyo Gobierno es conocido por los recortes de presupuesto en viajes diplomáticos, esta sería su primera visita al extranjero y en medio de una pandemia. Pero esta no es la única razón por la que el anuncio ha despertado voces de rechazo.

AMLO responde a los críticos: “No soy un vendepatrias” por visitar a Trump

El mandatario estadounidense es profundamente impopular en México debido a sus comentarios sobre el país. Y los mexicanos recuerdan los acercamientos poco exitosos entre el expresidente Enrique Peña Nieto con Trump, tras los cuales el republicano prometió que haría pagar a México por un muro en la frontera entre los dos países.

El presidente de EEUU, Donald Trump, en un mitin en Tulsa, Oklahoma, el 20 de junio de 2020 Nicholas Kamm AFP

Además, la polémica surge en medio de voces que señalan que un debilitado Donald Trump podría utilizar la presencia de AMLO en su territorio para hacer campaña de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, en las que espera salir reelegido.

"No tengo problemas de conciencia porque yo vaya a Estados Unidos si siempre, durante toda mi vida, he sostenido que México es un país libre, independiente y soberano todo el tiempo. No soy un vendepatrias, para decirlo con claridad", aseveró el presidente mexicano, en su conferencia matutina desde el Palacio Nacional.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa en la que ratificó que viajará a EE.UU. para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump. En Ciudad de México, México, el 29 de junio de 2020. © Presidencia de México/Vía Reuters

Las declaraciones de AMLO se produjeron tras varios días de críticas por parte de ciudadanos en general y de líderes políticos. El exembajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, calificó el viaje como "un colosal error político, electoral, diplomático y estratégico a largo plazo".

"Trump sólo está interesado en usar al presidente mexicano como un apoyo teatral para las elecciones", indicó Sarukhán. "Para amplios sectores de la sociedad estadounidense, visitar a Trump ahora, cuando el país está experimentando su crisis social e ideológica más profunda en 50 años(...) será interpretado por muchos aquí como una muestra de apoyo al presidente más polarizador en la historia moderna de Estados Unidos", agregó.

Pero el Gobierno mexicano asegura que la visita no tiene como objetivo respaldar al republicano en sus intenciones reeleccionistas.

"El objetivo principal de la reunión propuesta por el presidente López Obrador es promover nuestros intereses, y no está relacionado con los procesos políticos internos (de Estados Unidos)", dijo Roberto Velasco Álvarez, director de asuntos de América del Norte del Departamento de Relaciones Exteriores.

López Obrador y Trump han mostrado relaciones sorprendentemente cordiales a pesar de las diferencias ideológicas. El pasado martes, el líder de la Casa Blanca dijo sobre su homólogo mexicano que "es realmente un gran tipo. Creo que vendrá a Washington muy pronto ". López Obrador llamó a Trump amigo y afirmó que su administración ha mostrado respeto por México.

"Va a ser una reunión política en el buen sentido de lo que es la política, que tiene que ver con mis facultades, que me da, que me otorga, la Constitución", replicó antes de reconocer que no sabe si también estará allí el mandatario canadiense, Justin Trudeau.

La semana pasada AMLO dijo que viajaría en la primera semana de julio. Este lunes no reveló la fecha, pero indicó que su traslado no sería esta semana.

El presidente mexicano ha evitado cuidadosamente un conflicto con el líder de su país vecino, incluso después de que Trump amenazara con imponer aranceles a los productos mexicanos importados a EE. UU., sino hacía más por detener las caravanas de migrantes que salen desde Centro América. Una situación en la que el Gobierno mexicano ha trabajado desde entonces para impedir un mayor flujo de migrantes hacia su frontera norte.

Con AP y EFE

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo