Renunció ministro de Educación de Brasil, antes de jurar el cargo, por supuesto currículo falso

Carlos Alberto Decotelli, recién nombrado por el presidente, Jair Bolsonaro, como nuevo ministro de Educación, dimitió este martes, tras una polémica que revela que supuestamente mintió sobre los títulos que ostentaba de dos universidades extranjeras, una de Argentina y otra de Alemania. Esta no es la primera renuncia ministerial para el Gobierno brasileño en los últimos meses.

En los últimos tres meses y con el brote del Covid-19 acelerándose en la nación, Brasil ha visto renunciar al menos a cuatro ministros.

El economista, Carlos Alberto Decotelli, había sido nombrado el pasado jueves, por el mandatario Jair Bolsonaro, para liderar el Ministerio de Educación. Iba a ser el primer afrobrasileño en el gabinete del jefe de Estado y fue presentado como un experto en el área, con amplia experiencia de gestión, tanto pública como privada. Su objetivo era poner a funcionar un ministerio por el que han pasado tres titulares en año y medio de Gobierno de Bolsonaro.

Su hoja de vida parecía demostrar que llegaba a la cartera una persona vinculada a la academia. El presidente destacó los títulos de Decotelli en universidades de Brasil y en el extranjero. Entre ellos, figuraban un doctorado de la Universidad de Rosario, en Argentina y un postdoctorado en la Universidad de Wuppertal, en Alemania.

Las aclaraciones de las universidades

Poco después de su nombramiento, algunas de esas instituciones comenzaron a negar los logros de Decotelli, que aún no había juramentado para el cargo.

En el caso más reciente, la brasileña Fundación Getulio Vargas señaló, este martes, que el entonces futuro ministro no era investigador ni profesor de esa universidad, como se había reflejado en el perfil de Decotelli compartido por el Gobierno. Sino que, había participado como profesor colaborador en cursos de postgrado.

"El profesor actuó sólo en cursos de educación continua, en programas de desarrollo ejecutivo y no como profesor en ninguna de las escuelas de FGV", afirmó la universidad.

Con relación al doctorado de la Universidad de Rosario, en Argentina, la institución manifestó que, aunque Decotelli sí cursó estudios de doctorado allí, no obtuvo su título, debido a que su tesis no fue aprobada. El rector de ese centro educativo, Franco Bartolacci, escribió en su cuenta de Twitter que sencillamente el brasileño no había terminado sus estudios.

Nos vemos en la necesidad de aclarar que Carlos Alberto Decotelli da Silva no ha obtenido en @unroficial la titulación de Doctor que se menciona en esta comunicación. https://t.co/s4cipmc7Ur — Franco Bartolacci (@fbartolacci) June 26, 2020

Por su parte, la universidad alemana explicó que el economista cursó algunas materias en Wuppertal, pero aclaró que no se trataba de estudios de postgrado y que no había obtenido título alguno de esa institución.

Las otras renuncias ministeriales

El presidente asumió el cargo en enero de 2019, con la promesa de nombrar ministros con experiencia técnica, en lugar de repartir posiciones para pagar favores políticos. Los opositores han criticado al ministerio de Educación por deficiencias en ese sentido.

Pero el primer ministro en ocupar esa cartera, bajo el Gobierno actual, fue despedido después de cuatro meses en el cargo. Se trató del filósofo colombiano, naturalizado brasileño, Ricardo Vélez, cuya salida se produjo tras implicarse en diferentes pleitos políticos.

Archivo-El entonces ministro de Educación de Brasil, Ricardo Vélez, durante una ceremonia, en Recife, Brasil, el 28 de enero de 2019. © AFP/Diego Rocha

Vélez fue sustituido por Abraham Weintraub, un ultraderechista, aliado de Bolsonaro, que renunció este mes después de sostener enfrentamientos con el Tribunal Supremo. Es blanco de dos procesos que tramita la Corte Suprema de Brasil: uno para identificar autores de "fake news" contra ese tribunal y otro por racismo, tras publicar un comentario sobre China que llegó a generar un principio de crisis diplomática.

También, y en medio de la emergencia sanitaria entre abril y mayo, renunciaron dos ministros de Salud. El 16 de abril, lo hizo el médico y político, Luiz Henrique Mandetta, tras fuertes diferencias con el mandatario por el manejo de la pandemia.

Y el 15 de mayo, sólo un mes más tarde, el mismo cargo fue abandonado por Nelson Teich, quien había criticado públicamente al jefe de Estado por firmar un decreto con el que permitía la reapertura de gimnasios y salas de belleza. Bolsonaro es conocido por su oposición a las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, para tratar de mitigar al virus en el segundo país con más contagios en el mundo.

El Ministro de Salud de Brasil, Nelson Teich, habló después de asumir el cargo en el Palacio de Planalto en Brasilia, el 17 de abril de 2020. © EVARISTO SA, AFP (archives)

Otra cartera que vio salir a su dirigente fue la del ministerio de Justicia. El pasado abril dimitió Sergio Moro, conocido por haber sido el juez que encarceló al expresidente, Luiz Inácio "Lula" Da Silva, antes de llegar al gabinete de Bolsonaro.

El ministro de Justicia, Sérgio Moro, anuncia su salida del gobierno durante una conferencia de prensa, en Brasilia, Brasil, el 24 de abril de 2020. © EFE/Joédson Alves

Moro renunció tras denunciar presuntas presiones e injerencias ilegales por parte del mandatario a la Policía Federal.

Las exageraciones que Decotelli habría hecho sobre sus estudios y su dimisión abrupta llegan en un momento incómodo para Bolsonaro, cuando intenta aliviar las tensiones con otras ramas del Gobierno y revertir los crecientes números de desaprobación, provocados por la espiral de contagio ocasionada por la pandemia del Covid-19.

Con AP y EFE

