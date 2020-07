Venezuela: el CNE convoca elecciones legislativas para el 6 de diciembre

De acuerdo con la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), la fecha para el proceso de renovación de los integrantes del Parlamento y el cronograma electoral se estableció de manera unánime. El líder de la oposición en la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, rechazó el anuncio en las redes sociales.

"Se convoca a todo el país para el día 6 de diciembre del año 2020 al proceso electoral destinado a elegir la Asamblea Nacional para el período comprendido del 2021 al 2026", así lo anunció la nueva presidenta del CNE, Indira Alfonzo, el 1 de julio.

El llamado de Alfonzo se produjo durante una reunión del directorio, celebrada en el marco de la sesión permanente a la cual se sometió el pleno de la junta directiva, con la finalidad de organizar los comicios.

Adicionalmente, las autoridades electorales venezolanas aprobaron el cronograma electoral que, entre otras cosas, incluye la inscripción de nuevos votantes, recepción de postulaciones, auditorías y el simulacro electoral, este último se desarrollará en el mes de octubre.

"Es tiempo para que la libertad soberana del pueblo se exprese a través del sufragio, es tiempo de elegir", agregó Alfonzo durante su intervención.

La fecha electoral llega un día después de que el máximo órgano electoral anunciase que, para el nuevo proceso, el número de representantes en el Parlamento se incrementaría a 277 diputados, 110 más que los 167 actuales electos en el año 2015.

Respecto a la situación de emergencia mundial causada por el brote de Covid-19, y del cual no ha escapado Venezuela, las autoridades han señalado que están “trabajando en la generación de condiciones de bioseguridad y preservación de la salud" para las personas que formen parte de los comicios.

Oposición venezolana califica como ‘farsa’ el llamado electoral

Tras conocerse la fecha establecida, la oposición venezolana (tanto en el país como en el exilio) hicieron llamados para denunciar el proceso.

Una de las principales críticas la presentó el líder opositor, Juan Guaidó, quien definió como “farsa e imposición” el llamado a elecciones realizado por el CNE.

“Los venezolanos no reconocemos una farsa, como no lo hicimos en mayo de 2018. El derecho a elegir ha sido nuestra lucha. Elegimos vivir con dignidad y en democracia, no imposiciones”, escribió Guaidó en su cuenta personal de Twitter.

En esa misma línea, la organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) pidió a la comunidad internacional no reconocer a las elecciones parlamentarias y seguir el ejemplo de la Unión Europea (UE), que anunció sanciones para funcionarios venezolanos por lo que considera “actos y decisiones contra la democracia y el Estado de derecho”, una acción que provocó la expulsión de la embajadora comunitaria en Caracas, Isabel Brilhante, por parte de la administración de Nicolás Maduro.

Desde el año 2015, cuando se celebraron los últimos comicios legislativos en Venezuela, la oposición ha controlado la Asamblea Nacional. Sin embargo, la condición de desacato impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras la juramentación de los diputados del estado Amazonas (al sur del país) ha llevado a que el máximo tribunal tome decisiones concernientes al Parlamento.

A la situación, la oposición venezolana ha reaccionado no reconociendo principalmente a los magistrados del TSJ, electos por integrantes del parlamento anterior a 2015, y más reciente a los nuevos miembros del CNE, cuya junta directiva fue seleccionada por el poder judicial.

Estos serían los vigésimosextos comicios que realiza la nación en 21 años. La mayoría de ellos ganados por el oficialismo.

