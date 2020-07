Jugadores NBA podrán lucir lemas antirracistas en final de temporada (prensa)

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

La NBA y la Asociación de Jugadores acordaron este viernes los mensajes reivindicativos de justicia social que podrán lucir las camisetas de los equipos en el reinicio de la temporada a partir del 30 de julio, informó la cadena ESPN.

Algunos de los lemas aprobados están entre los más repetidos en las protestas de los últimos meses en Estados Unidos a raíz del crimen del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco de Minneapolis el 25 de mayo.

Entre ellos están: 'Black Live Matters' (La vida de las personas negras importa), 'I Can't Breathe' (No puedo respirar), 'Anti-Racist' (Antirracista), 'Justice Now' (Justicia ahora), 'Power to the People' (Poder para el pueblo), así como los términos 'Justice' (Justicia), 'Freedom' (Libertad), 'Equality' (Igualdad) y 'Vote' (Vota), siempre según ESPN.

Cada jugador, si así lo decide, podrá exhibir un mensaje en el lugar de la camiseta que normalmente ocupa su nombre, en la parte posterior por encima del número.

Durante los primeros cuatro días de competición, el mensaje sustituirá al nombre del jugador. Posteriormente el lema podrá seguir estando en la camiseta pero el nombre también deberá aparecer al lado.

Esta medida es parte de un conjunto de acciones que estudia implementar la NBA para contribuir a la lucha por la igualdad racial y la justicia social, aprovechando la atención mundial que recibirá en su final de temporada en el complejo deportivo de Disney World (Orlando).

Otra de esas medidas que se analizan, según informó el lunes ESPN, es pintar el lema 'Black Lives Matter' en los laterales de las tres canchas de juego en Disney World, informó este lunes ESPN.

El movimiento antirracista internacional 'Black Lives Matter' ha tomado gran fuerza en Estados Unidos a raíz de las manifestaciones desencadenadas desde el crimen de George Floyd, en las que se han involucrado numerosas estrellas de la NBA.

Algunos jugadores, incluso, pusieron en duda la conveniencia de volver a las canchas en el entorno de aislamiento previsto en Disney World en lugar de concentrarse en la lucha por el cambio social.

