Carlos Sainz Jr afronta temporada de F1 con "una confianza muy alta"

Sucesor de Sebastian Vettel en Ferrari la próxima temporada, el español Carlos Sainz Jr muestra, debajo de la mascarilla de protección, "una confianza muy alta" y promete, en una entrevista con la AFP, consagrarse a McLaren este curso, que se abre en Austria el domingo.

PREGUNTA: ¿Cuáles son sus objetivos para 2020?

RESPUESTA: "Los mismos que el año pasado. Va a ser difícil hacerlo mejor. Al punto en el que McLaren está, dentro de su progresión, hemos logrado alcanzar todo lo que podíamos, por lo que los objetivos siguen siendo los mismos, pero la competencia amenaza con ser aún más feroz (...) Racing Point, particularmente, puede hacer que lograr la cuarta plaza de los constructores sea complicada. Renault y nosotros estamos muy cerca por ahora, creo. Entre ellos y nosotros, dependerá de los circuitos".

P: ¿Podrá firmar un segundo podio, tras el de Brasil en 2019?

R: "Estoy convencido de que habrá oportunidades de podio, pero hay el riesgo de que sean para Racing Point. En la Fórmula 1 moderna, para un equipo como el nuestro, hay una chance de podio al año, por lo que trataremos de aprovecharla, aunque sea pequeña".

P: Comienza la temporada sabiendo que el año próximo correrá en Ferrari. ¿Qué cambia esto para usted?

R: "Sinceramente, no he pensado en ello hoy antes de que me lo preguntara. No es un problema. En el circuito, logro concentrarme al 100% con McLaren para dar lo mejor para este equipo".

P: ¿En qué momento pensará en 2021?

R: "Después de la última vuelta de la última carrera (de 2020). Hasta entonces, me dedico por completo a este proyecto y a este equipo. Como piloto, no te concentras en el futuro, solo tratas de ganar la próxima carrera. Está claro que no podré ganar (esta temporada), a menos que ocurra algo inhabitual, pero en Fórmula 1, te concentras al 100% en la pista, porque hay mucho por hacer, muchas carreras, sin un momento para relajarte".

P: ¿Se siente más observado, pese a comenzar la temporada sin espectadores y sin contacto directo con la prensa?

R: "El ambiente es diferente, pero seguramente me voy a dar cuenta que hay más gente pendiente de mí porque estaré en Ferrari el año próximo. No me afecta. A veces, el año pasado, ¡ni me veían por la tele! (risas) Por ello no me voy a quejar de tener más atención. Dicho esto, me ha sorprendido de ver a qué punto Ferrari me seguía y analizaba mi carrera. La cantidad de datos a los que tienen acceso actualmente las escuderías me ha hecho entender que, incluso si no apareces en televisión, te observan".

P: ¿Qué le inspira suceder a Sebastian Vettel en rojo?

R: "Siempre es un desafío suceder a un cuádruple campeón del mundo con la experiencia de Sebastian, que es uno de los mejores pilotos de la historia y que siempre ha sido una referencia. Crecí en equipo junior (de Red Bull, por el que también pasó Vettel) y siempre quise seguir sus pasos (...) No será fácil, pero en McLaren, sustituí a Fernando Alonso, un doble campeón del mundo con mucha experiencia, y lo hice bien, por lo que la confianza en muy alta".

P: Precisamente, ¿cómo ha cambiado desde su llegada a la Fórmula 1?

R: "En la pista, en todos los sentidos. En Fórmula 1, evoluciones y aprendes sin parar y estoy seguro incluso de progresar este año. Fuera, me he vuelto más trabajador. He entendido la importancia de crear un buen ambiente en el equipo, de estar cerca de la fábrica, en contacto con todo el mundo".

P: ¿Estos meses alejado de los circuitos por la pandemia le han aportado algo?

R: "¡He descubierto que me encanta viajar! A veces, los pilotos nos quejamos. Cuatro meses en casa me han hecho entender que me encanta estar siempre activo, a hacer lo que me gusta viajando por todo el mundo. Antes lo criticaba un poco, a veces demasiado, el calendario, demasiadas carreras, etc".

P: Lewis Hamilton puede este año igualar el récord de siete títulos de Michael Schumacher. ¿Qué piensa de ello?

R: "Es increíble. Lo que ha hecho Lewis estos últimos años es impresionante y le respeto mucho. Ha tomado las buenas decisiones y se convertirá en una leyenda, eso seguro".

