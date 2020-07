Bibliotecas de Hong Kong retiran libros de activistas por la ley de seguridad nacional

De acuerdo con algunos registros en línea, bibliotecas y librerías de Hong Kong han comenzado a retirar libros cuyos autores son activistas que buscan mayor democracia e independencia de China para el reconocido centro financiero. Uno de los perjudicados por la medida es el joven Joshua Wong.

El 30 de junio de 2020, Beijing aprobó una controvertida ley de seguridad nacional para Hong Kong que, entre otras cosas, otorga amplias facultades para reprimir una variedad de crímenes políticos como lo son el separatismo y la colusión.

La situación, que ha generado una serie de protestas con cientos de detenidos y varios procesados por la nueva legislación, ha llevado a que las bibliotecas tomaran la decisión de retirar libros escritos por activistas prodemocracia del territorio.

Joshua Wong, activista y autor de "Unfree Speech: The Threat to Global Democracy and Why We Must Act, Now", ("Qué amenaza a la democracia y por qué debemos actuar ahora"), ha sido uno de los más perjudicados por la decisión al igual que la legisladora Tanya Chan.

"El terror blanco continúa extendiéndose, la ley de seguridad nacional es fundamentalmente una herramienta para incriminar el discurso ", escribió en su cuenta de Facebook Chan, usando una frase que se refiere a la persecución política.

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, el sitio web de la biblioteca pública muestra que al menos tres títulos de Wong, Chan y el erudito local Chin Wan no están disponibles para ser prestados en ninguno de los doce puntos en todo el territorio.

Un reportero de la referida agencia señaló que no fue posible hallar libros de los activistas en una biblioteca pública en el distrito de Wong Tai Sin durante la tarde del sábado.

El Departamento de Servicios Culturales y de Ocio de Hong Kong, encargado de la administración de las bibliotecas, asegura que los libros han sido retirados con la finalidad de evaluar si violan la ley de seguridad nacional.

"En el proceso de la revisión, los libros no estarán disponibles para préstamos y referencias", aseguró la institución.

Beijing y su proceso de educación patriótica

Una de las dudas que ha dejado la aplicación de la nueva ley de seguridad, especialmente entre los países occidentales, es si la libertad académica aún se mantiene en el territorio semiautónomo.

Hong Kong cuenta con algunas de las mejores universidades de Asia. Además posee una cultura de campus donde se discuten y escriben temas que serían tabú en la China continental.

Beijing ha manifestado que desea una educación para el territorio más patriótica, especialmente después de un período de manifestaciones contra el gobierno de Xi Jinping, que por momentos se tornaron violentas, y que en gran medida fueron dirigidas por jóvenes.

¿Por qué ha sido tan controversial la nueva ley para Hong Kong?

Para muchos, la ley de seguridad nacional representa el cambio más radical en la forma en que el territorio semiautónomo se ejecuta desde que pasó a manos de China en 1997 tras ser una colonia británica.

Esta ley apunta contra actos de subversión, secesión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras. Adicionalmente, cualquier promoción de independencia o mayor autonomía estaría prohibida y podría castigar incitar al odio hacia el gobierno chino o de Hong Kong.

Para grupos de derechos humanos y expertos legales la legislación penaliza las opiniones políticas, aún si estas se expresan de manera pacífica. Leyes similares son utilizadas en el territorio continental con el objetivo de disminuir el impacto de la disidencia hacia el partido de gobierno.

