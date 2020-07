Los conservadores ganan las elecciones legislativas en Croacia

El partido Unión Democrática Croata, del primer ministro Andrej Plenkovic, se quedó con la mayoría de los escaños en el Parlamento. Ahora, los conservadores tendrán que buscar un socio para formar gobierno, en medio del Covid-19 y una recesión anunciada de más del 10 por ciento.

Con cerca del total de los votos escrutados, la Unión Democrática Croata (HDZ) de centroderecha gana las elecciones parlamentarias de este domingo, celebradas en un momento de crecientes infecciones por coronavirus y una fuerte recesión económica debido a la pandemia.

La coalición de centroizquierda Restart, principal rival de HDZ y que lidera el Partido Socialdemócrata, ocupa el segundo lugar, mientras que el nacionalista y euroescéptico Movimiento de la Patria queda en tercer puesto.

Por ahora no hay cifras del porcentaje de abstencionismo, sin embargo, muchos votantes no salieron a las urnas por miedo al contagio, como aseguró la ex primera ministra croata, Jadranka Kosor.

Las elecciones estuvieron marcadas por varias medidas de precaución, como limpiarse las manos a la entrada de los centros electorales, el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el uso de un bolígrafo personal al momento de votar.

La estrategia de Plenkovic para ganar popularidad

Con el 93 por ciento del escrutinio, HDZ sumó 68 de los 151 escaños del Parlamento, seguido de la coalición Restart, liderada por los socialdemócratas, que se quedó con 43 asientos.

La tercera fuerza más votada fue el ultranacionalista Movimiento Patriótico (DP), liderado por el cantante Miroslav Skoro, que controla 16 escaños.

“Estos resultados son para nosotros un enorme compromiso, que tendremos en cuenta cada día de los próximos cuatro años. Croacia necesita soluciones para la economía, el sistema sanitario, el fortalecimiento de las instituciones, fortalecer los derechos humanos y los de las minorías”, dijo el primer ministro croata, Andrej Plenkovic, en un discurso ante los partidarios del HDZ.

El ambiente electoral estuvo marcado por una incertidumbre que domina a Croacia desde que empezó la crisis sanitaria por coronavirus.

El país celebró unas parlamentarias en medio de una caída en picada del turismo, sector que representa una quinta parte del PIB, y además, porque fueron adelantadas por el primer ministro para ganar, según los analistas, una subida de popularidad por la manera en que ha gestionado la pandemia.

Según el rastreador de la Universidad Johns Hopkins, Croacia registra apenas 3.151 casos de contagio por Covid-19 y 113 fallecidos.

Con Reuters, AP y EFE

