Muere Ennio Morricone, el compositor que puso música a seis décadas de cine

El compositor italiano Ennio Morricone falleció a los 91 años en una clínica de Roma tras complicaciones de una caída. Su principal legado son cientos de bandas sonoras que le consagran como uno de los artistas más importantes de la historia del cine.

Morricone cambió la historia del cine para siempre. Con su inmensa creatividad y voluntad de transmitir sus propias emociones y rasgos de personalidad, el llamado 'Maestro' evolucionó la capacidad que tenía el séptimo arte para emocionar al público y transformó para siempre su forma de comunicar.

Ennio Morricone nació en Roma en 1928, hijo de un trompetista de jazz, entró desde su más corta infancia en contacto con el mundo musical, por lo que para los mayores que lo rodeaban no era extraño que a los seis años ya estuviera componiendo sus primeras melodías.

A los siete años conoció en la escuela a Sergio Leone. Desde pequeños jugaban juntos, luego, con el tiempo, no solo forjarían una amistad que traspasaría décadas, si no también daría forma a uno de los mayores equipos cinematográficos de la historia.

Morricone llegó a la fama impulsado por los 'spaghetti westerns' de Sergio Leone

Fue de la mano de Leone, convertido ya en director de 'westerns', que Morricone alcanzó la fama. Aunque llevaba tiempo componiendo dramas radiofónicos y escribiendo letras para algunas películas, no fue hasta que su antiguo compañero de escuela le propuso componer, que su nombre se hizo famoso.

El encargo de Leone fue nada más y nada menos que las composiciones para la famosa 'Trilogía del dólar' con las películas 'Por un Puñado de Dólares' (1964), 'La Muerte Tenía un Precio' (1965) y 'El bueno, el malo y el feo' (1966), todas protagonizadas por Clint Eastwood.

Se conoce que Morricone escribió el intrigante tema de 'El bueno, el malo y el feo' con sonidos de coyotes, distintos ritmos de batería que emulaban trotes de caballo y el trasfondo de una guitarra eléctrica. La pista llegó a ser reconocida mundialmente y alcanzó el número uno en los listados de éxitos de Reino Unido.

Un Oscar tardío reconoció el legado de Morricone

Aunque su reconocimiento se asocia principalmente a los 'spaghetti westerns', Morricone ha sido uno de los compositores cinematográficos más versátiles. Su creatividad y sensibilidad quedó plasmada en otros clásicos como 'Nuovo Cinema Paradiso' (1988), de su amigo Giuseppe Tornatore; 'The Mission' (1986) o 'Novecento' (1976), de Bernardo Bertolucci.

En 2007, la academia premió su fructuoso recorrido con un Oscar honorífico, un reconocimiento que para muchos tardó décadas en llegar. Antes Morricone ya había sido nominado por 'Days of Heaven' (1978), 'The Mission' (1986), 'Busy' (1991), 'Malena' (2000) y luego lo siguió siendo con 'The Intouchables' (2011) y 'Los Ocho Más Odiados' (2016), por la que recibió su segundo Oscar.

Durante los últimos 60 años el artista trabajó en más de 500 películas. A pesar de su extensa trayectoria en Hollywood, Morricone nunca renunció a su raíces italianas ni quiso aprender inglés, puesto que prefirió seguir viviendo y componiendo la mayor parte de su vida en su ciudad natal, Roma, donde falleció este 6 de junio.

La familia anunció la muerte del artista a sus 91 años tras complicaciones por una caída sufrida semanas atrás. A lo largo de la jornada, compositores, músicos y artistas de todo el mundo han expresado su respeto al 'Maestro' y agradecido por el legado de sus composiciones que ha inspirado a artistas del mundo entero.

