Eagles reprenden a DeSean Jackson por "espantosos" comentarios en redes

Los Angeles (AFP)

El receptor de la liga de football americano (NFL) DeSean Jackson se disculpó este martes por mensajes publicados en redes sociales que fueron considerados como antisemitas y tildados por su propio equipo, los Philadelphia Eagles, de "ofensivos y espantosos".

Jackson, de 33 años, generó una gran controversia al publicar comentarios que atribuyó a Adolf Hitler así como otros mensajes que elogiaban al líder de la organización Nación del Islam, Louis Farrakhan, en su cuenta de Instagram.

"(Los judíos blancos) chantajearán a América, su plan de dominación mundial no funcionará si los negros saben quiénes son", se leía en una de las publicaciones de Jackson.

El jugador también compartió mensajes sobre Farrakhan, quien ha sido señalado por antisemitismo por la Liga Antidifamación y el Southern Poverty Law Center, una prominente organización de defensa de derechos civiles.

Ante las críticas recibidas, Jackson defendió en un primer momento sus mensajes. La noche del lunes el jugador respondió: "Cualquiera que sienta que tengo odio hacia la comunidad judía tomó mi mensaje de manera equivocada (...) ¡No tengo odio en mi corazón hacia nadie! Igualdad, igualdad."

Este martes, el jugador se disculpó por las publicaciones: "No tengo odio hacia nadie. Realmente no me di cuenta de lo que este pasaje decía... Fue un error publicarlo y realmente me disculpo por publicarlo y lamento el daño que he causado".

Los Eagles, equipo al que Jackson se incorporó en 2019, condenaron de forma contundente los mensajes en una declaración en la que dejan entrever que podrían tomar medidas disciplinarias contra el receptor, elegido tres veces para el Juego de las Estrellas de la NFL.

"Hemos hablado con DeSean Jackson sobre sus publicaciones en redes sociales", dijeron los Eagles. "Independientemente de sus intenciones, los mensajes que compartió fueron ofensivos, dañinos y absolutamente espantosos".

"No tienen espacio en nuestra sociedad, y no son condonados ni apoyados de ninguna manera por la organización", recalcó la franquicia. "Seguimos evaluando las circunstancias y tomaremos las medidas apropiadas".

La NFL, por su parte, dijo que ha mantenido conversaciones con los Eagles sobre el caso.

"Los comentarios de DeSean fueron muy inapropiados, ofensivos y divisorios y contrastan completamente con los valores de respeto, igualdad e inclusión de la NFL", dijo la liga en un comunicado.

