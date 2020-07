El tercer vicepresidente de Ecuador que renuncia en tres años

Anuncios Lee mas

Quito (AFP)

El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, el tercero en los últimos tres años, anunció el martes que renuncia al cargo cuando el país se prepara para los comicios generales de febrero próximo.

"No es una decisión fácil, lo más cómodo sería quedarme, pero jamás he actuado en torno a mi comodidad. Por eso hoy lo responsable es salir", dijo Sonnenholzner en un mensaje oficial transmitido por radio y televisión, sin precisar si esta decisión la toma para ser candidato a la presidencia.

"Siempre dije que no estoy aquí por el cargo ni por el sueldo ni por los honores, y que en el momento que sienta que este cargo se convierte en un impedimento para servir y aportar a los temas más relevantes del país, prefiero salir como entré y eso haré", añadió.

La Asamblea Nacional, que eligió a Sonnenholzner vicepresidente en diciembre de 2018 de una terna presentada por el mandatario, Lenín Moreno, deberá pronunciarse si acepta o no la renuncia, de acuerdo a la Constitución.

En caso de aceptarla, la asamblea deberá elegir al nuevo vicepresidente de una lista de tres candidatos que tendrá que presentar Moreno para completar el actual período presidencial, hasta mayo de 2021.

Sonnenholzner, de 37 años y empresario de medios, enfatizó que dejará el cargo "con la frente en alto y de la mano" de su esposa, como lo hiciera cuando asumió el cargo para convertirse en el tercer vicepresidente en el actual gobierno.

Jorge Glas, vicepresidente elegido en los comicios en 2017 en binomio con Moreno, perdió el puesto por abandono al estar detenido para ser juzgado por recibir sobornos de la brasileña Odebrecht, por lo que cumple condena de seis años de cárcel.

Su sucesora, María Alejandra Vicuña, elegida por el Congreso en enero de 2018, renunció a la vicepresidencia en diciembre de ese año al verse salpicada por casos de corrupción.

- "Elecciones más relevantes" -

A siete meses de las elecciones generales de Ecuador, aún no hay candidatos proclamados para la presidencia para el período 2021-2025.

Sonnenholzner, un político independiente, no ha descartado la posibilidad de ser candidato. "Debemos enfocarnos en los objetivos comunes, renunciando a cualquier interés particular para lograr una sociedad justa, próspera y equitativa. Haré este esfuerzo desde fuera de la vicepresidencia. Así no quedará duda alguna respecto al uso de recursos públicos para ésto", señaló en su mensaje a la nación.

"Ecuador enfrentará una de las elecciones más relevantes de su historia, y por ello, hoy, el mejor servicio que se puede dar a nuestro país es trabajar en la construcción de un camino que nos lleve lejos de la inequidad, el hambre, el desempleo y la corrupción, males que nos han perseguido por demasiado tiempo", añadió.

El movimiento oficialista de izquierda, Alianza País (AP), liderado por Moreno y en el poder desde 2007, todavía no ha decidido si presentará algún candidato a la presidencia.

El exmandatario Rafael Correa (2007-2017) sostiene una pugna con Moreno, después de haber sido aliados.

Correa, quien vive en Bélgica desde que dejó la presidencia, tiene prohibido presentarse a las presidenciales debido a que la ley impide la reelección indefinida y a que fue condenado en ausencia por el secuestro de un detractor.

El gobernante tampoco se ha pronunciado sobre la renuncia de Sonnenholzner, quien encabezó el trabajo del gobierno frente a la pandemia de coronavirus, de la que la nación fue uno de los primeros focos en Latinoamérica y es una de las más golpeadas con 62.380 casos, incluidos 4.821 muertos (28 fallecidos por cada 100.000 habitantes).

Las autoridades también reportan 3.205 muertos probables por la covid-19, que provocaron una profunda crisis económica en el país de 17,5 millones de habitantes.

"¡Buen viento y buena mar @ottosonnenh ! Cual sea su decisión, le auguro lo mejor. Ha sido un honor trabajar con Ud. en momentos complejos para el país, donde servicio público se ha probado que no es un concepto sino un concreto testimonio de valores y dedicación cívica", expresó el canciller, José Valencia, a través de su cuenta en Twitter.

