La justicia española paraliza el reconfinamiento de una zona de Cataluña

Madrid (AFP)

La justicia española suspendió este lunes el reconfinamiento de los habitantes de una zona de Cataluña alrededor de la ciudad de Lérida, ordenado el domingo por las autoridades regionales a raíz de una fuerte alza de los casos de covid-19.

"El Juzgado de Guardia de Lérida acuerda no ratificar las medidas de la Resolución de 12 de julio de 2020" tomada por el gobierno regional, al considerarlas "contrarias a derecho", indicó en su cuenta Twitter el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Esta decisión puede ser apelada.

"Estamos viendo desde el punto de vista jurídico para ver cómo lo resolvemos", declaró a Radio Cataluña la responsable regional de Salud, Alba Verges.

"Son medidas necesarias que no se toman por capricho de nadie ni por gusto (...). No lo haríamos si no fuera absolutamente necesario", agregó, llamando a los habitantes de esta zona en la que viven unas 200.000 personas a permanecer en casa a pesar de la decisión de la justicia.

Es la primera vez desde el 21 de junio, cuando terminó el confinamiento general en España, que se vuelve a decretar el confinamiento domiciliario en una zona.

La zona afectada abarca a Lérida y siete comunas que la rodean, a unos 150 km de Barcelona.

España es uno de los países más golpeados del mundo, con 28.400 muertos, y el domingo las regiones de Galicia y País Vasco, en el norte, votaron con medidas reforzadas de higiene y cientos de votantes excluidos por estar enfermos de coronavirus.

