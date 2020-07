Colombia: la Fiscalía acusó a 246 exparamilitares por 4.114 hechos delictivos

Integrantes de un grupo paramilitar a unos 480 kilómetros de Bogotá el 12 de junio de 2000. Miembros del frente de Farellones, de los grupos paramilitares de las autoproclamadas Fuerzas de Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), realizan ejercicios cerca de Cali, a unos 480 km al sureste de Bogotá, el 12 de junio de 2000. A la extrema derecha Paramilitares, quienes harán incursiones en esta región, están acusados ​​de secuestrar al menos a 111 personas entre enero y mayo de este año, según Jesús Bohorquez, coronel colombiano y jefe del grupo Antiextorsion and Secuestration of the Army (Gaula). Además, hoy se les adjudicó el asesinato de un campesino que, según ellos, colaboró ​​con la guerrilla y fue encontrado muerto en la ciudad de Liberia.

© Jair Cabal / AFP