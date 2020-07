Donald Trump desiste de quitar visas a estudiantes universitarios extranjeros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, echó para atrás su decisión de despojar de sus visas a los estudiantes universitarios que no recibieran clases presenciales, luego de que al menos 200 universidades presentaran una demanda para bloquear la medida.

Un alivio para los extranjeros que realizan sus estudios en línea en universidades estadounidenses.

Días atrás, muchos no sabían qué hacer tras el anuncio del presidente Donald Trump de retirarles sus visas si los cursos que tomaban eran impartidos completamente en línea. Una iniciativa con la que pretendía presionar a los centros educativos para que reabrieran.

La ansiedad creció entre la población estudiantil y la ira entre las universidades. Al menos 200 instituciones educativas, entre ellas Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachussets, presentaron una demanda, por lo que este 14 de julio se llegó a un acuerdo durante una audiencia en Boston para retirar la orden ejecutiva.

Ahora, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) retornará a sus directrices de marzo, que permiten que los estudiantes extranjeros permanezcan en Estados Unidos aún si la universidad donde están matriculados decide dictar clases en Internet exclusivamente, mientras termina la pandemia de coronavirus, pues las puertas de las universidades permanecen cerradas para proteger la salud de profesores y estudiantes en medio de la pandemia de Covid-19.

California, el estado con más estudiantes extranjeros

California es uno de los estados que se iba a ver más afectados si se aplicaba la norma, ya que posee el sistema educativo más grande del país, con cerca de 180.000 estudiantes internacionales cada año.

El fiscal general de California, Xavier Becerra, había presentado una moción para pedir la intervención de la Justicia para bloquear la aplicación de la directiva de Trump hasta que hubiera un fallo judicial. Pero, ésta, así como las demás demandas impuestas por distintas universidades y estados quedaron sin efecto al anularse la aplicación de la suspensión de las visas estudiantiles.

Uno de los defensores de la orden del mandatario fue Kenneth T. Cuccinelli II, subsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional: “si no van a ser estudiantes o van a estar 100 por ciento en línea, entonces no tienen una base para estar aquí (…) Deben irse a casa, y luego pueden regresar cuando la escuela abra”, dijo el funcionario, citado por el diario The New York Times.

Según la Unesco, en Estados Unidos hay 321.000 estudiantes chinos, 142.000 indios, 56.000 de Corea del Sur, 16.000 mexicanos, 12.000 brasileños, 8.000 venezolanos y 7.000 colombianos.

Con AFP, EFE y medios locales

