La crisis por la pandemia, ¿una oportunidad para revolucionar la educación en América Latina?

En medio del desconcierto y la falta de un sistema de enseñanza a distancia generalizado, niños y jóvenes latinoamericanos enfrentan un rezago educativo causado por la pandemia. Pero a pesar de los retos, algunos expertos ven en la crisis una oportunidad para dejar atrás métodos tradicionales y construir una educación más igualitaria impulsada por la tecnología.

Después educar a niños con edades de entre año y medio y cinco años por más de tres décadas, Adelaida* cerró su jardín infantil a causa de la pandemia. Su centro estaba ubicado en un barrio residencial de clase alta en Bogotá y a pesar de las clases virtuales que diseñaron las maestras, poco a poco los padres fueron retirando a sus hijos hasta que quedaron muy pocos.

Con miras al siguiente año escolar, varias familias quisieron volver a la educación presencial porque piensan que tener encerrados a sus hijos sin socializar no es bueno. Sin embargo, se encontraron con que el jardín infantil ya no funciona, los protocolos de seguridad que deben cumplir para volver a clases presenciales son tan exigentes y a la vez insuficientes que Adelaida consideró que en esas condiciones no puede ser responsable de los pequeños ni asegurar al cien por ciento que no se contagiarán.

Este caso muestra la encrucijada en que se encuentran muchas instituciones de educación privada frente al cuidado y la educación de los niños y jóvenes ahora que se abran nuevamente los colegios. Por un lado, necesitan ingresos económicos para seguir funcionando, pero por el otro tienen la inmensa responsabilidad de cuidar la salud de todos sus alumnos y no pueden controlar en su totalidad los protocolos que siguen los estudiantes en sus casas para evitar contagiarse. Además, tienen que adaptarse a la tecnología.

Fotografía fechada el 2 de julio de 2020 que muestra estudiantes del Colegio Español Cervantes en Uruguay durante el retorno de las clases presenciales en Montevideo, Uruguay. © Raúl Martínez / EFE

Pero el mayor problema que va a dejar esta cuarentena en los estudiantes de América Latina es que "va a haber rezago educativo para todos", explica Marcelo Cabrol, gerente del sector social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Y cuando habla de "todos" se refiere tanto a los niños y jóvenes que tienen recursos económicos y han podido atravesar esta pandemia en su casa con buena tecnología y padres que los ayudan, como a aquellos que no han gozado de estas oportunidades. "Todos los Gobiernos están preocupados por los chicos que van a volver a la escuela y van a saber menos de lo que deberían saber y qué van a hacer con ellos", asegura Cabrol.

Por lo pronto, la alternativa que están contemplando muchas instituciones es diseñar cursos adicionales para ayudar a los estudiantes a llenar los vacíos que dejaron la cuarentena y en muchos casos la improvisada educación virtual.

Un replanteamiento de la educación para fomentar competencias fundamentales

Pero los analistas también miran más largo plazo, allí donde podrían darse grandes cambios en la educación.

Cabrol explica que uno de los cambios que dejará la pandemia en el sistema educativo de América Latina es que será necesario revisar el concepto de la tecnología en la educación. Durante muchos años se pensó que era un complemento, que era solo un elemento más de la educación, pero esta visión está hoy revaluada, con un papel cada vez más protagónico de la tecnología en la enseñanza.

Y esto trae consigo otro cambio, la forma en la que enseñan los maestros y en la que aprenden los alumnos. Julián de Zubiría Samper, pedagogo y director del Instituto Alberto Merani en Colombia y quien fue asesor de reformas educativas en Ecuador y República Dominicana, sostiene que se puede prever un impulso sensible a los procesos de transformación pedagógica.

"La escuela volverá a preguntas esenciales sobre su sentido y finalidad. En conjunto, se puede prever una aguda crisis de los modelos tradicionales centrados en la rutina y la mecanización, así como un impulso a modelos que favorezcan el desarrollo de competencias fundamentales para convivir, pensar y comunicarse con los demás".

La accesibilidad a la tecnología, un desafío para evitar una mayor inequidad

Por otro lado, es de esperarse que en el futuro la educación sea híbrida, una combinación entre clases presenciales y virtuales. Esto comenzará a suceder desde ya, porque el distanciamiento físico y la prevención de contagio seguirán siendo una prioridad.

El problema es que en América Latina, de acuerdo con datos del BID, solo el 30 % de los hogares vulnerables tiene acceso a un computador para hacer tareas de la escuela, mientras que entre las poblaciones con recursos lo tiene el 90 % de los estudiantes.

Archivo: una mujer junto a su hijo utilizan tapabocas al salir de una escuela pública el 9 de julio de 2020, en Managua. Nicaragua. © Jorge Torres / EFE

Hecho que según De Zubiría aumentará la brecha social entre lo más favorecidos y los menos, excepto si los Gobiernos realmente buscan que haya una conectividad gratuita para las familias de menos recursos. "Si eso no se logra, será inevitable que la pandemia aumente la desigualdad y disminuya la movilidad social", afirma el experto.

Cabrol explica que, además de la conectividad, también es necesario revisar los contenidos virtuales y producirlos de tal forma que tengan una guía y un orden lógico para los estudiantes. Hoy todo está en YouTube, por ejemplo, pero uno niño de 12 años necesita una guía que lo ayude a moverse en ese mar de información.

La crisis, una oportunidad para repensar el modelo

Entre los expertos existe una visión optimista y otra pesimista en cuanto al futuro educativo. Esta última considera que los Gobiernos se preocuparán durante un tiempo por las carencias en educación que deja la pandemia, pero consideran que al final estos acabarán menguando sus esfuerzos y no se conseguirán grandes avances.

Por el contrario, una mirada más esperanzadora ve en la crisis una gran oportunidad para repensar el modelo educativo. Según señala Cabrol, todos los Gobiernos de la región se han aproximado al BID en búsqueda de apoyo para poner en marcha una educación híbrida de calidad, por ejemplo.

Para De Zubiría la pandemia es una oportunidad clave para impulsar la transformación del sistema tradicional en América latina. "Creo que, a pesar del costo emocional que representa el encierro, la pandemia impulsará profundos cambios pedagógicos en las instituciones educativas. En la postpandemia, presupongo que tendremos una educación más articulada con la vida, más pertinente, contextualizada y trascendente. Paradójicamente".

Sin embargo, para ello se necesita un compromiso a largo plazo de los Gobiernos de América Latina y que estos destinen mayores partidas de sus presupuestos a detectar las falencias educativas, a investigar las necesidades y las ventajas del aprendizaje en una sociedad en la era informática y a cerrar la brecha tecnológica y educativa entre las distintas clases sociales.

Por el momento, para profesionales de la educación como Adelaida los retos siguen siendo una realidad tangible e incierta al mismo tiempo. "Nadie sabe realmente qué va a pasar en la educación". Por el momento ella ha comenzado a dar clases privadas porque la educación virtual para los más pequeños es aún más difícil y ya varios padres le han manifestado que la quieren a ella en su propia casa.

*Nombre cambiado por petición de la fuente.

