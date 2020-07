El sector aéreo pide "de rodillas" ayuda a los pasajeros

Anuncios Lee mas

París (AFP)

Las compañías aéreas piden "de rodillas" la ayuda de los pasajeros para que acepten bonos de cambio de pasajes en lugar de solicitar reembolsos por los vuelos cancelados durante la crisis sanitaria, dijo el Director General de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Alexander de Juniac.

"Pedimos la ayuda de los pasajeros (...), es verdad, y la pedimos de rodillas", afirmó Juniac en el canal de televisión francés BFM Business.

Las compañías aéreas, apoyadas por Francia y varios otros países europeos, reembolsan los billetes de los vuelos cancelados sólo "en forma de haberes", al tiempo que prometen un reembolso en efectivo, si los consumidores lo reclaman, pero con, al menos, nueve meses de retraso para preservar sus finanzas dañadas por la crisis.

Sin embargo, las normas europeas dan a los pasajeros el derecho a un reembolso dentro de dos semanas.

Esta posición de las empresas del sector ha sido atacada por asociaciones de defensa de los consumidores.

Y Bruselas inició, a principios de julio, un procedimiento de infracción contra diez países de la Unión Europea, entre ellos Francia, para defender el derecho de los viajeros a ser reembolsados en caso de anulación de sus estancias debido al coronavirus.

"Estamos tratando de obtener aún de la Comisión Europea el poder de presentar bonos de cambio de pasajes para (...) aplazar el reembolso", dijo el miércoles Juniac, reconociendo que es una posición "difícil" y "no apreciada por todo el mundo".

"¿Por qué lo pedimos? No por placer. Nuestra actividad es más bien mimar a los pasajeros y no plantearles dificultades y problemas, en particular problemas financieros. Pero (...) la tesorería de las compañías está en un estado absolutamente apocalíptico", explicó el ex presidente de Air France-KLM.

