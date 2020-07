La estrella NBA James Harden llega a la sede "burbuja" de Disney World

Anuncios Lee mas

Miami (AFP)

Cinco días más tarde que sus compañeros, la estrella de los Houston Rockets, James Harden, llegó este martes a la sede "burbuja" de la NBA en Disney World (Orlando), donde se reanudará la temporada el 30 de julio.

"¡'La Barba' ha llegado!", anunció la franquicia texana en Twitter junto a un vídeo del máximo anotador de la NBA entrando en el hotel de concentración.

La expedición de los Rockets viajó el pasado jueves hasta Orlando sin Harden y sin la otra figura del equipo, el base Russell Westbrook, sin que se aclararan los motivos de las ausencias.

El lunes, Westbrook reportó que dio positivo por coronavirus y se puso en cuarentena con el objetivo de recuperarse a tiempo de disputar el final de la temporada con los Rockets, que ocupan la sexta posición de la Conferencia Oeste.

El anuncio generado incertidumbre sobre las causas de la ausencia de Harden, quien ahora tendrá que pasar por los protocolos médicos de la NBA antes de ser autorizado para entrenar, que contemplan un periodo de aislamiento en su habitación hasta dar negativo en varias pruebas de coronavirus.

Harden, Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada 2017-2018, es el máximo anotador de esta campaña con 34,4 puntos por partido.

Otra de las estrellas que arribó más tarde a Orlando fue el pívot de los Denver Nuggets, Nikola Jokic, quien este martes terminó su periodo de aislamiento en el hotel y pudo asistir al entrenamiento de sus compañeros.

Jokic dio positivo en un control de coronavirus en su Serbia natal a mediados de junio, por lo que tuvo que cumplir una cuarentena y retrasar su regreso a Estados Unidos.

"Durante esos 14 días (en cuarentena), no pude jugar en absoluto", explicó Jokic, quien llegó el sábado a Orlando.

En junio, Jokic asistió a un partido de basquetbol en Belgrado donde saludó efusivamente a varias personas incluido el tenista Novak Djokovic, quien posteriormente dio positivo en un examen de COVID-19.

Este martes, el pívot All-Star dijo que le sorprendió conocer su contagio ya que no había tenido síntomas de la enfermedad.

"Fue un poco raro, porque me sentía bien", dijo Jokic. "Cuando dijeron (el resultado positivo), me sorprendió un poco porque tenía una rutina diaria normal (...) Entonces llamé a todo el mundo y me dijeron que todo estaba bien, que mi salud era lo más importante".

© 2020 AFP