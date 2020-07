Colombia: HRW denuncia actos brutales de grupos armados ilegales en medio de la pandemia

La organización Human Rights Watch, HRW, denunció este miércoles que distintos grupos armados al margen de la ley, en Colombia, han cometido asesinatos y abusos contra la población civil, en el afán de hacer cumplir sus propias reglas contra la propagación de la pandemia del Covid-19.

Es la imposición del terror en tiempos de pandemia. Colombia entró en cuarentena nacional desde el pasado 25 de marzo, mediante decreto del presidente Iván Duque, en la lucha contra la propagación del nuevo coronavirus. Pero en un país con zonas alejadas que no cuentan con una presencia significativa del Estado, diversas organizaciones armadas e ilegales han aprovechado para imponer sus propios métodos “draconianos” para mitigar los contagios.

Amenazas con recurrir a la violencia, asesinatos y toques de queda severos están entre las reglas impuestas por los grupos irregulares en al menos 11 de los 32 departamentos que componen este país: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo. Allí, la población ve controlados sus movimientos por parte de guerrillas y movimientos delictivos ante la ausencia de las autoridades.

Entre los responsables de estos hechos, Human Rights Watch señala a los grupos de extrema izquierda: Ejército de Liberación Nacional, ELN y a disidentes de la antigua guerrilla de las FARC, que rechazaron el acuerdo de paz alcanzado en 2016 con el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, y a organizaciones criminales de extrema derecha, como el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

"Estos grupos imponen reglas draconianas para controlar el coronavirus, aterrorizando a los civiles con amenazas, ataques y ejecuciones a sangre fría de quienes no cumplen", dijo el director de HRW, José Miguel Vivanco.

Según el documento emitido este miércoles, al menos nueve personas han sido asesinadas entre marzo y junio, por esos grupos que usan panfletos y mensajes de WhatsApp para amedrentar e imponer sus normas, que incluyen bloqueos y restricciones de movimiento para personas, autos y barcos.

En uno de los casos citados por el informe de HRW, tres personas fueron asesinadas por disidentes de las FARC el 26 de abril a manera de castigo ejemplar por no seguir las medidas de cuarentena que se habían impuesto.

"Los castigos brutales exponen a las personas en comunidades remotas y pobres de Colombia a ser atacadas o asesinadas si salen de sus casas", explicó Vivanco.

Algunas de los cientos de amenazas fueron mostradas por los afectados en panfletos, que fueron verificadas con la colaboración de la Policía, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. A finales de marzo, uno de los folletos señalaba: “Muchos no entendieron, no acataron las órdenes y no han cumplido con la cuarentena establecida por el gobierno nacional, por lo cual nuestra organización tomará el control con el fin de proteger a la población” (…) “El horario de atención de los negocios autorizados será de 8 a.m. a 2 p.m.; y en ese horario la gente deberá salir a comprar; a partir de las 2 p.m., nadie deberá estar en la calle, excepto por una emergencia médica”.

Líderes comunitarios denuncian que bloquean su acceso a los alimentos

Mediante las acciones violentas, los grupos ilegales además impiden la comercialización y el acceso a alimentos suficientes para toda la población, por encima de las órdenes dictadas a nivel nacional por parte del Gobierno.

Desde el 27 de abril la administración de Iván Duque ha permitido una flexibilización gradual a las actividades de vida productiva, en un intento por impulsar la economía. Pero dichas medidas no están al alcance de quienes viven bajo el asedio de los movimientos extremistas, que por décadas han maltratado a los civiles.

Residentes de los lugares afectados denunciaron ante HRW que en sus poblaciones no está permitida la venta de alimentos en las calles, como sí lo está en el resto del país, siempre y cuando se eviten las aglomeraciones.

Una líder comunitaria indicó que los movimientos ilegales “no permiten las ventas en la calle o si lo permiten, solo hasta las 5 p.m. (…) las familias no obtienen suficientes ingresos para alimentarse”.

“Algunas familias empezaron a compartir sopas comunales o comparten “una sola libra de arroz entre todos sus integrantes”, agrega la denuncia.

Human Rights Watch insta al Gobierno de Iván Duque a “intensificar sus esfuerzos para proteger a estas comunidades, garantizar su acceso a alimentos y agua, y protegerlos de los efectos del Covid-19", pues afirma que los delincuentes operan "en impunidad total". Incluso dos alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo no fueron debidamente recogidas por las autoridades competentes, afirma.

Ante este panorama, urgen medidas por parte de las autoridades, para que estas poblaciones, además de las precariedades que traen las restricciones para mitigar el virus, no sigan siendo víctimas de la pandemia de la violencia.

