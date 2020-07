Francia: la Justicia apunta a un posible hecho criminal tras el incendio en la catedral de Nantes

Los bomberos lograron contener las llamas de un incendio en la Catedral de San Pedro y San Pablo de Nantes este 18 de julio. La Policía judicial investiga el origen del incendio y apunta a una posible causa criminal tras identificar tres puntos diferentes de fuego.

Hileras de humo seguían saliendo de la catedral de San Pedro y San Pablo de la ciudad de Nantes (oeste de Francia) después de que un centenar de bomberos lograran contener las llamas de un incendio que hizo explotar los vitrales y consumió el órgano de la estructura gótica del siglo XV.

El fiscal Pierre Sennes dijo que tres incendios tuvieron lugar en el edificio e informó que las autoridades están tratando el suceso como un acto criminal después de que los bomberos encontraran tres focos diferentes.

Los tres focos fueron hallados uno a la altura de la planta del gran órgano y los otros dos a lado y lado de la nave. Sennes explicó que esos tres puntos diferentes "nos llevan a privilegiar la hipótesis criminal, no es resultado del azar".

El fiscal también informó que la investigación se ha encargado a la Policía judicial y que con esta y con los bomberos tiene previsto entrar en la catedral para constatar los daños y las circunstancias en que se produjo el incendio.

El ministro del Interior, Jean Castex, anunció que viajará a Nantes por la tarde y también acudirán el ministro del Interior, Gerald Darmanin, y la ministra de Cultura, Roselyne Bachelot.

El incendio no habría sido tan grave como el ocurrido en Notre Dame de París

Los bomberos recibieron la alerta a las 7:45 y tras horas de intenso trabajo, cerca de las 10:00, el cuerpo de rescate anunció que el incendio estaba "contenido".

El jefe de bomberos, Laurent Ferlay, informó a la prensa que 104 bomberos aún permanecen en lugar para asegurarse de que las llamas estén completamente bajo control.

Se produjo un incendio el sábado 18 de julio en la Catedral de Nantes. © Reuters

"El daño se concentra en el gran órgano, que parece estar completamente destruido. La plataforma en la que se encuentra es muy inestable y amenaza con colapsar", dijo Ferlay, quien también aseguró que los daños no habían sido tan fuertes como se había temido. "No estamos en un escenario de Notre Dame de París. El techo no ha sido tocado", dijo Ferlay.

El incendio se produjo poco más de un año después de un gran incendio en la catedral de Notre Dame en París, que destruyó el techo y la aguja principal de la emblemático templo católico de la capital francesa.

Un incendio más grave atacó contra la Catedral de Nantes

Sin embargo, no es la primera vez que el templo se enfrenta a las llamas. En 1944 y durante la Segunda Guerra Mundial, la catedral de Nantes fue parcialmente destruida por bombardeos.

Años más tarde, en 1972 un incendio devastó por completo su techo, que fue reconstruido 13 años después con una estructura de concreto la cual remplazó la original, construida en madera.

"El incendio de 1972 está en nuestras mentes, pero en esta etapa no es comparable", dijo a la prensa la alcaldesa de Nantes, Johanna Rolland a modo de tranquilizar a los ciudadanos.

Con Reuters y AFP

