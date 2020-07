El prestigioso Balón de Oro, cancelado este año debido al Covid-19

El codiciado premio de fútbol Balón de Oro, otorgado por la revista France Football al mejor jugador de la temporada, se canceló este año debido a la pandemia de coronavirus.

"No habrá edición en 2020, porque después de una cuidadosa revisión, no se cumplen todas las condiciones". Con estas palabras sentenció la edición de este año del premio del Balón de Oro Pascal Ferré, editor de France Football.

El Balón de Oro se ha realizado todos los años desde que Stanley Matthews ganó el primero en 1956. Lionel Messi tiene el récord de haberlo ganado seis veces, uno más que su rival Cristiano Ronaldo. La revista comenzó a otorgar el premio a las mujeres futbolistas en 2018, pero la edición femenina también se ha suspendido este año.

“Es un año tan extraño que no podríamos tratarlo como uno ordinario. Digamos que comenzamos a hablar sobre (tomar esta decisión) hace al menos dos meses”, dijo Ferré a la agencia Associated Press en una entrevista telefónica.

"No es una decisión que tomamos a la ligera, pero tuvimos que aceptar que no podía ser un ganador normal o típico del Balón de Oro, y lo que realmente nos preocupó fue que no sería un premio justo".

"Circunstancias excepcionales llevaron a una decisión excepcional"

Ferré señaló que, debido a que las reglas de las juego se modificaron durante la pandemia, el premio en sí se vio afectado. “La temporada comenzó con ciertas reglas y terminó con otras. En enero y febrero, el fútbol se jugaba frente a las gradas repletas. Luego, en mayo y junio fue con puestos vacíos”, dijo Ferré. “Luego tuvimos la regla de los cinco sustitutos y no tres. Luego ocurrieron otros cambios en términos de las competiciones, en particular los últimos ocho para la Liga de Campeones.

Con el Campeonato de Europa y la Copa América pospuestos este año, la Liga de Campeones habría pesado enormemente sobre el resultado del premio, pero con un formato que, sin darse cuenta, proporciona un atajo para un eventual vencedor.

"El Balón de Oro se habría decidido en solo tres juegos: cuartos de final, semifinales, final", dijo Ferré. “Hubo muchos cambios que son totalmente legítimos y que no cuestionamos dada la crisis de salud mundial, pero no podríamos considerar esto como un año típico. Circunstancias excepcionales llevaron a una decisión excepcional ".

El Trofeo Kopa para el mejor jugador menor de 21 años y el premio Lev Yashin al mejor portero también han sido cancelados este año, dijo Ferré.

Ronaldo, que cumplirá 36 años en febrero, todavía puede ganar un doblete de la Liga de Campeones de Italia con la Juventus esta temporada, pero no es el único jugador afectado por la decisión de la France Football.

Messi won the 2019 Ballon d'Or © Josep Lago / AFP

El delantero del Bayern Munich Robert Lewandowski alcanzó 50 goles con el club por primera vez y puede ganar un triplete. Kylian Mbappé y Neymar pueden asegurar cuádruples para el Paris Saint-Germain.

"Mire, las actuaciones de Lewandowski este año han estado al nivel de Messi y Ronaldo", dijo Ferré. "Y los jugadores de París, imaginen si ganan la Liga de Campeones".

Los jugadores no fueron informados previamente

Para mantener la autenticidad y el nivel de suspenso del premio, los jugadores no fueron informados de la decisión antes del anuncio.

"Somos lo suficientemente independientes y autónomos como para no tener que levantar el dedo meñique y preguntar qué piensan", dijo Ferré. "Tomaremos su frustración como un signo de su apego al premio".

Sin embargo, si el virus impacta la próxima temporada de la misma manera, se otorgará el premio. "Sería un problema menor en términos de equidad, porque esta vez hemos tenido dos partes en la temporada: normal y no normal", dijo Ferré. “Imagina que en 2021 todos los partidos se juegan a puerta cerrada y con cinco subs. Nos adaptaríamos, porque sería comparable".

Para llenar el vacío de este año, la revista creó otro trofeo: el France Football Dream Team. El jurado de 180 personas de la revista elegirá al mejor equipo de la historia de una lista de cinco jugadores en cada posición. La alineación repleta de estrellas se conocerá en algún momento del otoño.

Ronaldo no podrá igualar a Messi este año, pero podría encontrarse en el mismo equipo por primera vez.

(FRANCE 24 con AP y AFP)

