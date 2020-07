Marc Márquez no correrá el GP de Andalucía, Quartararo en pole

Anuncios Lee mas

Jerez de la Frontera (España) (AFP)

El vigente campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, no correrá el domingo en el GP de Andalucía, segunda manga del campeonato, en la que el francés Fabio Quartararo saldrá desde la 'pole position' en el circuito de Jerez.

Márquez, que fue operado el martes tras fracturarse el brazo derecho el pasado domingo en el GP de España en este mismo circuito jerezano, trató de probarse este sábado sobre la moto.

El seis veces campeón del mundo de la categoría reina del motociclismo disputó las dos sesiones de entrenamientos libres de este sábado, pero tras dar una vuelta en la primera sesión clasificatoria, acabó retirándose.

- 'El brazo no tenía fuerza' -

"Por la mañana me he sentido bien y estábamos satisfechos con nuestro progreso. Sin embargo, cuando ha llegado el momento de rebajar los tiempos –en ese momento hay que ser menos consistente y algo más agresivo-, el brazo no tenía fuerza", explicó Márquez.

"No sé si ha sido por la inflamación o por el calor, pero sabía que tenía que escuchar a mi cuerpo", consideró el piloto español.

Para Márquez, que aspira a igualar los siete títulos mundiales de Valentino Rossi -4º en la clasificación de este sábado- la decisión de no correr ha tenido que ser difícil de tomar.

No correr supone dos resultados en blanco en un Mundial que la pandemia de coronavirus ha obligado a reducir.

"No podré correr mañana, pero voy a seguir dándolo todo para volver en Brno (en el GP de la República Checa el 9 de agosto) y luchar por el campeonato", dijo Márquez.

La ausencia del campeón español supone una oportunidad para el francés Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) y el español Maverick Viñales (Yamaha), sus principales rivales, de seguir alejándose en la clasificación del mundial.

Quartararo, que había aprovechado la caída de Márquez el domingo pasado para alzarse con su primera victoria en MotoGP, volverá a salir desde la 'pole position' como ya hizo hace una semana.

El francés, al que Márquez ya había identificado como su gran rival el pasado año para esta temporada, encabeza provisionalmente el Mundial de MotoGP, gracias a su victoria del domingo pasado.

Quartararo, que monta una Yamaha de la escudería satélite SRT, superó a Máverick Viñales que lleva una Yamaha oficial.

El español había realizado el mejor tiempo en los últimos segundos de la sesión de clasificación, pero le fue anulado por superar los límites de la pista en su vuelta más rápida.

- Viñales contento -

A sus 21 años, y con sólo dos temporadas en la categoría reina, el francés se erige como un serio pretendiente al título.

Viñales, que fue segundo el domingo pasado por detrás de Quartararo en el GP de España, que abrió la temporada 2020 de MotoGP, volvió a quedar otra vez segundo en la sesión clasificatoria.

"Era consciente de que había pisado el verde, pero estoy muy contento", dijo Viñales a la plataforma DAZN, en referencia a su salida de pista.

El español ya sabe que la próxima temporada tendrá a Quartararo como compañero de equipo en la escudería oficial Yamaha, que ya ha decidido sustituir a Rossi, de 41 años, por el francés.

En Moto2, el italiano Marco Bezzecchi (Kalex) saldrá desde la 'pole', tras superar en la sesión clasificatoria al británico Sam Lowes (Kalex) y a su compatriota Enea Bastianini (Kalex).

El líder del mundial, el japonés Tetsuta Nagashima (Kalex), que sufrió una fuerte caída por la mañana, pudo correr la segunda clasificación, pero sólo pudo hacer el 15º mejor tiempo.

En Moto3, el japonés Tatsuki Suzuki (Honda) acumuló su terceera 'pole' consecutiva, tras los Grandes Premios de Catar y España, superando a su compatriota Ai Ogura (KTM) y al argentino Gabriel Rodrigo (Honda).

El líder del mundial de la categoría, el español Albert Arenas (KTM) saldrá desde la sexta posición.

