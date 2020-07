Oxfam: la pandemia multiplica la pobreza en Latinoamérica, pero también la fortuna de multimillonarios

La pandemia de coronavirus está abriendo un período de profunda crisis y desempleo en la región latinoamericana que parece que aumentará el número de pobres, pero esto no está impidiendo que 73 de los multimillonarios que existen en América Latina hayan visto crecer su fortuna durante estos meses, según apunta un informe de Oxfam.

Anuncios Lee mas

América Latina encara la que será una de las mayores crisis en el continente en años. La pandemia está generando situaciones muy difíciles para los más vulnerables y está sumiendo en la pobreza a gente que antes podía vivir con menos complicaciones. El efecto del coronavirus ya se deja sentir en la economía y el empleo de la mayoría de los ciudadanos del continente, pero eso no ha impedido que decenas de grandes fortunas amplíen su capital durante estos meses.

La red global de organizaciones no gubernamentales Oxfam aseguró que al menos 73 de los multimillonarios que existen en América Latina y el Caribe han incrementado sus fortunas en un total de 48.200 millones de dólares entre marzo y junio pasados, período en que el Covid-19 se instaló con fuerza en la región.

Esa suma, de acuerdo con Oxfam, "equivale a un tercio del total de recursos previstos en paquetes de estímulos económicos adoptados por todos los países de la región" para auxiliar a los más pobres, a los desempleados y trabajadores informales durante la pandemia.

El informe concluye que "los multimillonarios de esta parte del mundo permanecen inmunes a la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus en una de las regiones más desiguales del planeta".

📝NUEVO INFORME | #AméricaLatina, la región más desigual del mundo, está haciendo frente a la #pandemia con unos sistemas de salud muy frágiles. Su población sufre una grave crisis alimentaria y económica https://t.co/YUqqk3GINi #QuiénPagaLaCuenta — Oxfam Intermón (@OxfamIntermon) July 27, 2020

El caso de Brasil preocupa

El fenómeno llama particularmente la atención en Brasil, el segundo país más afectado por la pandemia en el mundo, solamente por detrás de Estados Unidos, y que de acuerdo con los últimos balances oficiales ya suma más de 87.000 muertos y 2,4 millones de contagios.

Según Oxfam, en conjunto, existen 42 multimillonarios brasileños que aumentaron desde el pasado marzo sus ya gruesas fortunas en un total de 34.000 millones de dólares, al tiempo que sus patrimonios líquidos sumados pasaban de 123.000 millones de dólares a 157.100 millones de dólares para inicios de julio.

Brasil también es el país en que más aumentarán la miseria y el paro, en parte por sus 210 millones de habitantes, pero también por su aguda desigualdad social. El informe cita que, antes de la pandemia, Brasil tenía unos 12 millones de desempleados y 40 millones de trabajadores informales "sin protección social alguna".

Según diversos estudios, la tasa de paro puede aumentar hasta cuatro veces para fin de año, entre otras razones porque 600.000 empresas ya han cerrado definitivamente en Brasil por la pandemia.

"El Covid-19 no es igual para todos. Mientras la mayoría de la población se arriesga a ser contaminada para no perder el empleo o comprar alimentos, los multimillonarios no tienen que preocuparse", dijo citada en una nota la directora de Oxfam Brasil, Katia Maia.

"Son datos que asustan. Vemos a un pequeño grupo de millonarios ganar como nunca en una de las regiones más desiguales del mundo" y también como "en Brasil y otros países latinoamericanos y caribeños millones de personas luchan por mantener la cabeza fuera del agua", prosiguió Maia.

¿Qué soluciones hay?

Oxfam asegura en su informe que la solución que existe a la generación de estas grandes desigualdades en la región es que se carguen más impuestos sobre estas grandes fortunas para que se faciliten más servicios públicos y se reparta de forma más equitativa la riqueza y los servicios básicos de cada ciudadano.

Una niña ayuda a su madre a transportar un mercado de productos básicos en la ciudad de Caracas, Venezuela. 8 de julio de 2020. © Ariana Cubillos / AP

También sugiere que se establezca un "nuevo pacto fiscal" para "fortalecer la cultura tributaria" y reducir la evasión, pero todo eso con una fuerte reducción de impuestos para aquellos que están en situación de pobreza.

Oxfam explicó que para medir la evolución de las grandes fortunas se basó en los datos que, en tiempo real, difunde la revista Forbes, especializada en finanzas, que se edita desde 1917 en Estados Unidos y que desde 1987 publica su conocida lista de multimillonarios.

En estos meses de pandemia ocho nuevos multimillonarios surgieron en América Latina y el Caribe, pero hay 52 millones de personas que diversas organizaciones calculan que volverán a la pobreza en la región, junto con otros 40 millones que pasarán a engrosar las filas de desempleados.

Con EFE y medios locales

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo