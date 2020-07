Un grupo de encapuchados amenaza al jefe de seguridad de Ciudad de México

Encapuchados armados acusaron al líder de la Policía capitalina, Omar García Harfuch, de favorecer a ciertos cárteles de droga y de tener vínculos con corruptos, además de estar supuestamente involucrado en el caso Ayotzinapa. Tras aparecer en público, después de salir con vida de un atentado en junio, García Omar recibió amenazas de dicho grupo, el cual alega que "esto es personal".

Anuncios Lee mas

Con la cara cubierta y armas largas y munición sobre sus cuerpos, ocho personas aparecieron en un video propinando una extensa lista de acusaciones contra el jefe de seguridad de Ciudad de México, Omar García Harfuch, antes de insinuar otras amenazas.

Precisamente, a finales de junio, García Harfuch fue víctima de un atentado en el que murieron tres personas y por el que fue hospitalizado durante varios días. Entonces, desde el hospital, el jefe de la Policía señaló al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de estar detrás del ataque. Acusación que mantiene tras haberse reincorporado.

En el video no se especifica qué grupo armado podría estar detrás de las amenazas y su autoría aún no ha sido revelada. "Esto es personal contigo. No con el Gobierno (mexicano)", expresan los encapuchados, asegurando, sin dar mayores pistas, que "tú (García Harfuch) sabes con quién traes la bronca".

Estos individuos acusan al jefe de seguridad, entre otras cosas, de tener vínculos con ciertos grupos criminales. "¿Quieres este puesto para seguir apoyando al Z-40?", dice una de las voces, en relación al exlíder del cártel de los Zetas. En esa línea, lo señalan de esta relacionado con la organización de la Familia Michoacana, de estar "vendido" al grupo de Los Coroneles, así como de haber ordenado asesinatos a familiares y conocidos de miembros del CJNG.

En el comunicado se le pide no negar que mantiene una relación cercana con el exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna (2006-2012), quien está siendo investigado en Estados Unidos por presuntos sobornos del narcotráfico, y se le acusa de querer "desprestigiar" al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Alfonso Durazo.

Acusan a García Harfuch de tener relación con el caso Ayotzinapa

Al jefe de Policía capitalino también lo señalan de estar involucrado en el caso Ayotzinapa, por el que se investiga la desaparición de 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de ese municipio del estado de Guerrero, en septiembre de 2014.

En relación a ese caso, varios antiguos funcionarios mexicanos están acusados, entre ellos el entonces jefe de la Policía, Tomás Zerón Ortega, quien es requerido por la justicia y sobre el cual pesa una orden de la Interpol.

Estudiantes participan en una marcha en la Ciudad de México para conmemorar el 65º mes desde la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el 26 de febrero de 2020. © Edgard Garrido / Reuters

En su intervención final, los encapuchados piden al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no dejar "a la deriva" el caso de García Harfuch, a quien califican de "persona corrupta" que utiliza su cargo público para llevar a cabo actividades "ilícitas".

Este video, difundido en redes sociales y medios de comunicación, llega días después de la primera aparición del jefe de seguridad de la capital mexicana, tras el atentado perpetrado en su contra.

"Son miles los policías marinos, militares y ministerios públicos que al igual que su servidor estamos dispuestos a asumir los riesgos que sean necesarios para que nuestra ciudad viva en paz", expresó García Harfuch el pasado 28 de julio durante una rueda de prensa.

Con EFE

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo