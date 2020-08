Arrestan a un adolescente de 17 años como presunto autor del 'hackeo' a Twitter

Graham Clark, un joven de Florida, fue arrestado por las autoridades estadounidenses por ser la supuesta "mente pensante" del 'hackeo' masivo a Twitter, el pasado 15 de julio. Además de Clark, entre los culpables se encuentra un joven británico, cómplice de este descubierto de cuentas de personalidades como Barack Obama o Bill Gates.

De acuerdo con un documento emitido por la oficina del fiscal del condado de Hillsborough, Graham Ivan Clark sería procesado como adulto, debido a que el estado de Florida del que es originario permite esa distinción cuando se tratan de delitos financieros.

El joven, arrestado en la localidad de Tampa, enfrenta 30 cargos por delitos graves. "Este acusado vive aquí en Tampa, cometió el crimen aquí y será procesado aquí", dijo Andrew Warren, fiscal en el condado de Hillsborough.

Adicionalmente, un tribunal federal del estado de California acusó a Mason Sheppard, alias ‘Chaewon’, de 19 años y natural de Reino Unido, por fraude electrónico y lavado de dinero. También acusó a Nima Fazeli, alias ‘Rolex’ (22 años y natural de Orlando, Florida) por haber ayudado a instigar esos delitos.

"Existe una falsa creencia, dentro de la comunidad de hackers criminales, de que los ataques como el de Twitter pueden perpetrarse de forma anónima y sin consecuencias (...) El anuncio de la acusación de hoy (31 de julio) demuestra que la euforia de la piratería nefasta en un entorno seguro por diversión o beneficio será de corta duración", dijo David L. Anderson, fiscal general para el Distrito Norte de California.

Representantes del Departamento de Justicia han señalado que los presuntos responsables se encuentran bajo custodia policial.

Twitter agradeció la labor de las autoridades

De acuerdo con las principales agencias de noticias, Twitter destacó que apreciaba las “acciones rápidas de las fuerzas del orden”.

La empresa había informado previamente, a través de su plataforma, que el ataque del 15 de julio se llevó a cabo tras el engaño, por parte de los piratas informáticos, a empleados de Twitter por medio de un asalto telefónico.

“El ataque del 15 de julio de 2020 tuvo como objetivo un pequeño número de empleados, a través de un ataque telefónico. Ese ataque se basó en un intento significativo y concertado de engañar, a ciertos empleados, y explotar las vulnerabilidades humanas para obtener acceso a nuestros sistemas internos”, escribió la empresa en un tweet.

Para diversos expertos en seguridad, lo ocurrido debería ser un caso para el estudio. Tampoco se sorprendieron de que el autor intelectual sea tan joven. Según su experiencia, realizaron una operación relativamente aficionada y mostraron disposición para discutir con reporteros el ataque en línea.

“Creo que este es un caso para el estudio debido a que muestra la manera en que la tecnología democratiza la capacidad de cometer actos criminales graves (...) No me sorprende de que al menos uno de los atacantes sea menor de edad, no hubo mucho desarrollo en el ataque”, dijo a la agencia AP Jake Williams, fundador de la firma de ciberseguridad Rendition Infosec.

El 15 de julio, Twitter fue víctima de una de las violaciones de seguridad más graves de los últimos años. Ese día, los piratas informáticos accedieron a las cuentas de personalidades, políticos y multimillonarios, entre ellos el expresidente Barack Obama, el empresario Bill Gates y el candidato demócrata Joe Biden, y mandaron mensajes en los que ofrecían enviar 2.000 dólares por cada mil que depositaran en una dirección anónima de Bitcoin.

